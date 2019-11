S-a lansat o noua retea Digital OOH

Cu o experienta bogata in zona media - digital signage network, compania vine astfel in intampinarea partenerilor ei cu un suport premium care asigura o vizibilitate unica. Reteaua de totemuri digitale este formata din ecrane profesionale de 65 inch/165 cm, rezolutie full HD, integrate in totemuri cu suprafata de 0,95m (baza) x 2m (inaltimea). Comparativ cu sistemul de difuzare de la metrou sau aeroport, spatiul disponibil este limitat la 60 secunde, echivalentul a maximum 6 campanii publicitare simultan. Durata unui spot video este de 10 secunde, formatul fiind tip portrait (9 x 16).Amplasate in zona receptiei cladirii sau pe traseul catre lifturi (in functie de specificul fiecarui centru de afaceri), in locuri cu vizibilitate maxima, totemurile se diferentiaza printr-o experienta vizuala memorabila, oferind posibilitati variate de planificare pentru fiecare proiect (segmentare in functie de zona, in functie de zi, difuzare spoturi diferite pe durata zilei).Anul acesta reteaua include 50 suporturi instalate, obiectivul pentru 2020 fiind cresterea numarului pana la 80-100 unitati la nivel national.Mihnea Manu, administrator Blitz Television: "Luand in calcul solicitarile tot mai dese ale partenerilor nostri care doreau sa foloseasca reteaua din metrou pentru targetarea zonei corporate, precum si dezvoltarea accelerata din ultimii 2 ani a cladirilor de birouri, in special in zona de nord a municipiului Bucuresti, am dezvoltat un produs nou, un concept adaptat specificului mediului in care sunt amplasate suporturile. Ne propunem ca reteaua de totemuri sa ajunga in urmatorii 2 ani la nivelul celei de la metrou, respectiv sa fie un reper de baza in mixul de media al partenerilor nostri."Compania estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20% fata de anul anterior, majorarea venind din dezvoltarea retelei care actualmente include 500 ecrane. Cele 280 ecrane de la metrou se adreseaza lunar unui public format din ~14 mil calatori. De altfel, conform unui studiu recent, mai mult de jumatate dintre angajatii companiilor din nordul Bucurestiului folosesc metroul pentru a ajunge la serviciu.Angajatii birourilor moderne din Bucuresti petrec, in medie, 46 minute intre casa si locul de munca. In cazul angajatilor care lucreaza in Pipera, Baneasa sau Piata Presei/Expozitiei, timpul de deplasare de acasa la job depaseste 50 minute.