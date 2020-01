Romania se protejeaza de coronavirus: Aeroportul Otopeni este dezinfectat o data la 4 ore

De asemenea, pasagerii zborurilor din China care aterizeaza pe aeroportul Henri Coanda trebuie sa completeze o serie de chestionare.Planul de masuri a fost elaborat in comun cu Ministerul Sanatatii."In vederea combaterii raspandirii infectiei cu noul coronavirus (2019-nCov), la aeroportul Henri Coanda a fost elaborat un plan de masuri comun cu Ministerul Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.Acest plan de masuri include distribuirea de materiale informative, completarea, de catre pasagerii care vin din China, a unor chestionare, modul de tratare a acestor pasageri de catre echipele medicale, precum si o serie de alte masuri specifice, printre acestea numarandu-se dezinfectarea, la interval de 4 ore, a fluxurilor de pasageri. Suplimentar, pe fluxurile de sosiri internationale au fost amplasate si puse la dispozitia pasagerilor dispensere de gel dezinfectant pentru maini, numarul acestora urmand sa fie crescut in zilele urmatoare", se mentioneaza in comunicatul CNAB.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi ca epidemia provocata de noul coronavirus 2019-nCoV aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie o ''urgenta de sanatate publica la nivel international'', cerand totusi sa nu se limiteze calatoriile.In timp ce majoritatea infectiilor au fost detectate in China continentala, alte 18 tari sunt afectate, cu peste 80 de cazuri confirmate in total, potrivit OMS.Bilantul acestei epidemii de pneumonie virala a crescut vineri in China la 213 de morti.