De ce se tem companiile in 2020?

Allianz Risk Barometer

Conform rezultatelor raportului, circa 39% dintre expertii chestionati au pus pe primul loc in ierarhia riscurilor atacurile cibernetice, asta dupa ce in urma cu sapte ani acest factor se pozitiona pe locul 15 in top, cu doar 6% dintre raspunsuri. Incidentele cibernetice sunt principalul risc la adresa companiilor din Austria, Belgia, Franta, India, Africa de Sud, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elvetia, Marea Britanie si SUA."O incalcare a confidentialitatii datelor de dimensiuni semnificative - care implica peste un milion de inregistrari compromise - genereaza in medie costuri de 42 milioane de dolari, in crestere cu 8% fata de anul precedent. Cererile de rascumparare sunt doar o parte a problemei: companiile pot suferi pierderi majore ca urmare a indisponibilitatii datelor, sistemelor sau tehnologiilor critice, ca urmare a unei erori tehnice sau a unui atac cibernetic", noteaza sursa citata.Pe locul secund in topul riscurilor la adresa companiilor la nivel global se situeaza riscul de intrerupere a activitatii, in timp ce 27% dintre cei intervievati considera schimbarile legislative si de reglementare sunt pe locul 3. De altfel, in privinta acestui din urma risc sunt invocate tarifele vamale, sanctiunile, Brexit-ul si protectionismul."Aproximativ 1.300 de noi bariere comerciale au fost implementate doar in 2019. Disputa comerciala SUA - China a determinat apropierea nivelului tarifelor vamale medii ale SUA de nivelul inregistrat in anii '70", sustin liderii companiilor.Un alt risc invocat de catre companiile globale se refera la schimbarile climatice (locul 7 cu 17% dintre raspunsuri), in special pe fondul preocuparilor tot mai mari pe marginea razboiului comercial SUA - China, Brexit si incalzire globala. De altfel, litigii legate de schimbarile climatice care vizeaza marii poluatori au fost deja inregistrate in 30 de tari, majoritatea in SUA, arata Allianz Risk Barometer.Totodata, cercetarea Allianz releva faptul ca din ce in ce mai multe companii se simt tot mai expuse la impactul direct sau indirect al revoltelor, tulburarilor civile sau al atacurilor teroriste."Anul trecut au fost remarcate escaladari ale revoltelor civile in Hong Kong, Chile, Bolivia, Columbia si Franta, care au avut ca rezultat daune materiale, intreruperea activitatii si pierderi de venit atat pentru companiile locale, cat si pentru companiile multinationale, in conditiile in care magazinele au fost inchise timp de cateva luni, clientii si turistii nu au mai beneficiat de servicii sau angajatii nu au putut merge la munca din cauza lipsei de siguranta", se mentioneaza in concluziile raportului de specialitate.Potrivit sursei citate, aproape jumatate dintre companiile chestionate (49%) au indicat o crestere a pagubelor materiale ca fiind cea mai mare amenintare, in conditiile in care sunt invocate cresterea nivelului marii, severitatea secetelor, furtunile aprige si inundatiile masive.In plus, companiile sunt ingrijorate de impactul operational (37% dintre raspunsuri), care ar putea insemna relocarea facilitatilor de productie, precum si de impactul potential de piata si reglementare (35%, respectiv 33% dintre raspunsuri).Studiul anual privind riscurile globale la nivelul companiilor derulat de Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) include opiniile unui numar de 2.718 de experti din peste 100 de tari, inclusiv directori generali, manageri de risc, brokeri si specialisti in asigurari.Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) este o divizie a Grupului Allianz, specializata in furnizarea de solutii de asigurare corporate si consultanta de risc.AGSC ofera solutii de asigurare in peste 200 de tari prin intermediul a peste 4.400 de angajati. In 2018, divizia a subscris prime brute totale in valoare de 8,2 miliarde de euro.