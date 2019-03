Liceele romanesti intra intr-un proiect pilot de educatie financiara

Proiectul se va derula pana la sfarsitul acestui an scolar in licee din Bucuresti, Botosani, Alba Iulia, Craiova si Drobeta Turnu Severin. Elevii din cadrul liceelor inscrise in proiect vor aprofunda cunostintele de educatie financiara cu ajutorul manualului gratuit pus la dispozitie de APPE.Manualul de educatie financiara pentru liceu este un instrument util ce dezvaluie tinerilor notiuni de baza despre Banca Nationala a Romaniei, sistemul bancar romanesc, economisire, creditare, instrumente de plata, internet banking, carduri, comert electronic, buget, drepturile consumatorului de produse si servicii financiare.Proiectul pilot Educatie Financiara pentru liceu reprezinta o noua etapa a Proiectului de implementare a Educatiei financiare ca disciplina optionala derulat de APPE, care isi propune sa implice cadrele didactice, copiii si parintii acestora in activitati de educatie financiara, sa contureze o imagine asupra modului in care banii sunt perceputi, cheltuiti, economisiti, imprumutati, investiti in societatea de azi, concomitent cu dobandirea unor abilitati de gestionare a banilor si asigurarea unei stabilitati financiare personale. In cei sase ani de derulare, s-au inscris in proiect peste 400.000 de elevi si dascali din Bucuresti si din cele 41 de judete ale tarii."Prima carte de educatie financiara pe care am scris-o in anul 2007 se numea 'banii pe intelesul copiilor'. Am creat apoi acest proiect care cu ajutorul unor parteneri de nadejde s-a extins treptat, incepand cu invatamantul primar, in anul 2013, invatamantul prescolar in anul 2015 si gimnazial in anul 2017. Acum suntem aproape de momentul in care putem spune ca am reusit sa acoperim toate palierele de varsta, de la prescolari la elevii de liceu, copiii avand la dispozitie in fiecare etapa a parcursului scolar manuale de educatie financiara." a declarat doamna Ligia Golosoiu, Presedinte APPE."Educatia financiara este o prioritate pentru Alpha Bank Romania si de aceea sprijinim acest proiect inca de la debutul sau, din anul 2013. Ne-am implicat cu responsabilitate si in aceasta noua etapa a proiectului, dedicata liceenilor, considerand ca mai ales la aceasta varsta educatia financiara asigura premizele unei vieti reusite si prospere pentru viitorii consumatori de produse si servicii financiare." a declarat domnul Tiberiu Mercurian, director Directia Marketing, Alpha Bank Romania."Educatia financiara este esentiala unei societati moderne si sanatoase, fiind la fel de importanta precum cei 7 ani de acasa. Ca lideri in industria globala de plati, am simtit ca este de datoria noastra sa ne alaturam demersului initiat de Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie. Asadar, pentru a contribui la consolidarea unui limbaj financiar, pe intelesul tuturor, dar si la sanatatea financiara a generatiilor viitoare, Mastercard a oferit informatii fundamentale despre instrumentele noastre preferate de plata, cardurile. Ne bucuram sa facem parte din acest proiect si speram sa vedem tot mai multe initiative de acest fel.", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania."A venit momentul sa le oferim adolescentilor acces formal si bine documentat la informatii utile si de interes care ii vor ajuta sa inteleaga mai bine cum functioneaza comertul online. Iar manualul de educatie financiara pentru liceu realizat de APPE este un pas important in aceasta directie si merita toate laudele. PayU sustine educatia financiara in scoli si vom continua demersurile de a le pune la dispozitie elevilor toate informatiile de care au nevoie despre ce inseamna o plata online, cum se realizeaza ea, care sunt optiunile pe care le au la dispozitie si cum se asigura ca vor plati online rapid si in siguranta, astfel incat, pe viitor, acestia sa aleaga in cunostinta de cauza." a declarat Elena Gheorghe, Business Development Manager PayU Romania.Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie este membru afiliat OECD. Pe termen lung, APPE isi propune ca prin proiectele sale sa contribuie la formarea unui comportment rational pentru viitorul consumator de produse si servicii bancare: un consumator responsabil, informat si avizat.