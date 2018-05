Cum a crescut afacerea Amazon, devenind cel mai valoros brand in 2018?

Amazon a ajuns aici din mai multe motive. Primul si cel mai important este cresterea si dezvoltarea comunitatii de vanzatori - cumparatori la nivel global. Din ce in ce mai multa lume cumpara si vinde prin intermediul Amazon.Insa, Amazon a ajuns aici si datorita investitiilor sale. Spre exemplu, peste 1 miliard de dolari au fost investite intr-un start-up din 2012, cumparat acum un an de catre gigant. De asemenea, una dintre cele mai mari investitii a fost reprezentata de cumpararea Whole Foods. Aceasta afacere a costat nu mai putin de 13,7 miliarde de dolari.Cu asemenea investitii, Amazon reuseste sa se extinda si sa devina una dintre cele mai profitabile afaceri la nivel mondial. Cu ce te poate ajuta acest lucru pe tine?Exista din ce in ce mai multi vanzatori pe Amazon. Conform specialistilor, peste 70% dintre acestia sunt oameni ca si tine. Astfel, si tu poti incepe o afacere pe Amazon oricand. Pentru a incepe este necesar insa sa studiezi optiunile, modalitatile de intrare pe piata si planurile de afaceri ale unor oameni care deja au reusit.Poti apela la specialisti pentru a urma un curs de initiere in Amazon sau pentru programe complexe care sa-ti asigure succesul in afacere. Una dintre cele mai mari comunitati de selleri si traineri romani pe Amazon o gasesti aici Intra si tu in afacerea momentului si fa parte dintr-o cifra de afaceri globala de peste 170 miliarde (in vanzari) . Incepe-ti propria afacere pe Amazon acum!Pe langa o crestere spectaculoasa de peste 40 miliarde de dolari in vanzari, care este asteptata anul acesta, specialistii pietei spun ca Amazon s-ar apropia chiar de achizitia unei banci in acest an.