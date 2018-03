Vrei sa pornesti o afacere pe Amazon? Evita aceste greseli

Insa, exista o serie de erori care pot dauna serios unui astfel de business, asa ca l-am rugat pe Alexandru Jurca , expert in business online, sa ne ofere un top 3 greseli de evitat atunci cand pornesti o afacere pe Amazon.Doar pentru ca fidget spinners au ajuns si la noi in tara si sunt la moda, nu inseamna ca in SUA ele vor vinde bine sau ca vor fi populare.Daca vrei sa gasesti un produs de succes, pe care te poti baza si care iti ofera si posibilitatea de extindere a brand-ului, atunci trebuie sa faci serios partea de research. Asa ajungi sa cunosti cu adevarat piata.Ajungi sa iti intelegi clientii citind recenziile altor produse similare. Ajungi sa iti cunosti competitia urmarind produsele de top. Ajungi sa intelegi ce descrieri capteaza atentia clientilor si ii fac sa cumpere fara retineri, spune Alexandru Jurca.Odata intrat in contact cu furnizorii chinezi vei obtine mai multe oferte pentru acelasi produs la un pret asemanator. Vei comanda mostre pe care le vei studia, vei vrea sa le aduci imbunatatiri si vei incepe sa negociezi comanda cu chinezii.Cea mai mare greseala pe care o poti face este sa tragi foarte mult pretul in jos crezand ca ai reusit sa negociezi un chilipir.Mare atentie, furnizorul chinez va face produsul la pretul stabilit cu tine, insa nu va mai pune calitatea pe primul loc ci va incerca sa se incadreze in acel pret, avertizeaza expertul.Dupa gasirea produsului, discutiile cu furnizorii, plasarea primei comenzi si aranjarea transportului, nu multi dau atentia cuvenita ultimei etape din proces: lansarea.Amazonul are un algoritm foarte bine pus la punct care determina traiectoria produsului tau.Daca lansarea este facuta pe genunchi atunci performanta produsului tau va fi penalizata si iti va fi mai greu sa iti aduci produsul in atentia unui public tinta mai mare. Aloca timp pentru aceasta etapa si asigura-te ca ai poze de calitate, un titlu descriptiv si corect, o descriere usor de urmarit si ca ti-ai ales cum trebuie cuvintele cheie, sustine specialistul.