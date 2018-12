Amazon a devenit cea mai valoroasa companie de pe Wall Street

La Bursa de la New York, actiunile Amazon au urcat cu 4,7% astfel incat capitalizarea bursiera a companiei americane a urcat la 865 de miliarde de dolari, in timp ce titlurile Apple au inregistrat un avans de 2,1%, iar capitalizarea bursiera a grupului informatic american s-a situat la 864,8 miliarde de dolari, transmite Reuters.Microsoft, a carei capitalizare bursiera a depasit-o vineri pe cea a Apple, pentru prima data in ultimii opt ani, a inregistrat o crestere a actiunilor de 0,9%, astfel incat capitalizarea sa bursiera a ramas la 859 de miliarde de dolari.Indicii bursieri au crescut luni pe plan global, dupa ce presedintele american, Donald Trump, si cel chinez, Xi Jinping, au declarat sambata ca au ajuns la un armistitiu in razboiul lor comercial, SUA urmand sa suspende, timp de 90 de zile, intrarea in vigoare a unui nou set de taxe vamale pentru importurile chineze, urmand ca acest ragaz sa fie folosit pentru a da o sansa negocierilor.In august, Apple a deveni prima companie listata din SUA a carei capitalizare bursiera a depasit pragul de 1.000 de miliarde de dolari. In ultimele luni pretul actiunilor a scazut, dupa ce grupul informatic american a avertizat ca vanzarile in sezonul sarbatorilor de iarna vor fi probabil sub asteptarile analistilor de pe Wall Street, directorul general Tim Cook dand vina pe incetinirea de pe pietele emergente si costurile fluctuatiilor valutare.Apple se asteapta la venituri intre 89 si 93 de miliarde de dolari in trimestrul patru din 2018, in timp ce analistii estimau 93 de miliarde de dolari.