Amazon a devenit cea mai valoroasa companie listata la bursa din lume

La finalul sedintei de luni a Bursei de la New York, actiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel incat capitalizarea bursiera a companiei a ajuns la 797 de miliarde de dolari, depasind Microsoft, a carei capitalizare bursiera s-a situat la 789 miliarde de dolari.Jeff Bezos, fondatorul retailerului online Amazon, este cel mai bogat om din lume, cu o avere estimata la 135 de miliarde de dolari, conform indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg. El l-a depasit anul trecut pe fondatorul Microsoft, Bill Gates.In ultimul timp, actiunile companiilor din sectorul tehnologic au fost volatile. In august, Apple a devenit prima companie listata din SUA a carei capitalizare bursiera a depasit pragul de 1.000 de miliarde de dolari. In ultimele luni, pretul actiunilor a scazut, dupa ce grupul informatic american a avertizat ca vanzarile in sezonul sarbatorilor de iarna vor fi probabil sub asteptarile analistilor de pe Wall Street, directorul general Tim Cook dand vina pe incetinirea de pe pietele emergente si costurile fluctuatiilor valutare. In prezent, capitalizarea bursiera a Apple se situeaza la 702 miliarde de dolari.