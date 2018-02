Amazon va plati, retroactiv, taxe de 200 milioane de euro in Franta

In anul 2012, Ministerul francez al Economiei a instiintat filiala franceza a grupului american ca are de platit impozite restante si penalitati in valoare de 252 milioane de dolari (aproximativ 202 milioane de euro) pentru perioada 2006-2010. La acea data, Amazon a declarat ca nu este de acord cu estimarea administratie fiscale franceze si, totodata, si-a exprimat intentia de a contesta decizia fiscului francez, fara a exclude posibilitatea unor actiuni in justitie.In schimb, luni, intr-un comunicat de presa, Amazon a informat ca a ajuns la un acord cu fiscul francez, dar nu a oferit detalii cu privire la acest acord."Am ajuns la un acord general de solutionare cu autoritatile fiscale franceze in legatura cu chestiuni legate de trecut, iar obiectivul nostru ramane acela de a oferi cea mai buna experienta posibila de cumparare pentru clientii nostri din Franta, unde am investit peste doua miliarde de euro incepand din 2010 si am creat peste 5.500 de locuri de munca permanente", a informat grupul american intr-un comunicat de presa.Anul trecut, Amazon a ajuns la un acord similar cu autoritatile italiene prin care a pus capat unei dispute in legatura cu suma de 100 de milioane de euro reprezentand taxe datorate de grupul american pentru perioada 2011-2015.Recentul acord convenit cu autoritatile franceze vine pe fondul unei dezbateri cu privire la fiscalitatea companiilor din sectorul internetului, Comisia Europeana intentionand sa prezinte la finele lunii martie o reforma pentru a controla mai bine activitatile GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), a declarat zilele trecute comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici.