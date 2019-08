Jeff Bezos vinde actiuni Amazon in valoare de 2,8 miliarde de dolari

Reprezentantii Amazon, cel mai mare retailer online, nu au dorit sa comenteze vanzarea actiunilor de catre Bezos.Decizia vine ca urmare a planului anuntat anterior prin care seful Amazon vinde anual actiuni in valoare de aproximativ un miliard de dolari pentru a-si finanta o noua firma, Blue Origin.Fosta sotie a lui Bezos, Mackenzie Bezos, care detine in prezent actiuni Amazon in valoare de peste 37 miliarde de dolari, este acum al doilea mare actionar individual al companiei americane si ocupa locul 23 in clasamentul miliardarilor.Conform datelor bursiere de saptamana trecuta, Jeff Bezos, in varsta de 55 de ani, si-a pastrat o participatie de 12% in Amazon, in valoare de 109 miliarde de dolari, si ramane cel mai bogat om din lume.