Iata cum a reusit Amazon sa depaseasca vanzarile de Black Friday intr-o zi in care nimeni nu cumpara de obicei nimic

Poveste de succes

Amazon isi asigura din ce in ce mai multi abonati prime

Aceasta zi speciala a fost creata de cei de la Amazon ca replica pentru Black Friday, reusind insa cu succes sa depaseasca orice cifre record realizate in timpul celei din urma.Deoarece ne-am dorit sa aflam care sunt secretele din spatele acestei povesti de succes a Amazonului, l-am rugat pe Alexandru Jurca , expert in business online, sa ne ofere mai multe detalii."Prime Day este practic o zi 'inventata' de Amazon pentru a resuscita o perioada putin 'moarta' in ceea ce priveste vanzarile online. Cei de la Amazon si-au propus ca Prime day de anul trecut sa depaseasca in promotii, dar si in vanzari, Black Friday de anul trecut. Si se pare ca au si reusit.Ofertele de Prime Day sunt disponibilepentru abonatii 'prime'. Putem sa invatam o chestie foarte tare de aici, si anume: Amazon isi asigura din ce in ce mai multi abonati prime, 'fortandu-i' practic sa se inscrie in program pentru a nu pierde facilitatile pe care le ofera acest serviciu si evident ziua de Prime (care este o data pe an).Pentru a avea expunere cat mai mare, puteti sa mariti bugetele de PPC, sa faceti campanii agresive de email marketing si sa fiti foarte concentrati si pe Facebook advertising si social media.Faceti mesaje speciale pentru fiecare categorie de clienti pe care o aveti si asigurati-va ca nu va stresati consumatorii cu mesaje de proasta calitate.Aceasta strategie este una extrem de daunatoare pe termen lung. Mariti stocurile si pregatiti-va intens cu previziuni cat mai exacte. Nu subestimati puterea de cumparare pe un anumit produs", ne-a marturisit Alexandru.