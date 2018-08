Huawei depaseste Apple si devine al doilea producator mondial de telefoane mobile inteligente

Gigantul sud-coreean Samsung se mentine pe prima pozitie, dupa ce a vandut 71,5 milioane de smartphone-uri in trimestrul doi din 2018, dar Huawei a urcat pe locul doi, livrand 54,2 milioane de unitati, conform IDC.In perioada aprilie-iunie 2018, compania americana Apple a vandut pe plan global 41,3 milioane de iPhone-uri, avand o cota de piata de 12,1%, comparativ cu 20,9% pentru Samsung si 15,8% pentru Huawei, transmit AFP si Reuters.Este pentru prima data de la inceputul lui 2010 cand Apple nu ocupa una din primele doua pozitii pe piata telefoanelor mobile inteligente, anunta IDC."Huawei a trecut la modele mai scumpe, lansand noi smartphone-uri pe segmentul premium, cu cele mai noi caracteristici. Huawei P20 Pro este primul model de pe piata echipat cu o camera tripla in spate, depasindu-i astfel pe concurenti", sustine analistul Gerrit Schneemann de la IHS Markit.Datele de la firma Canalys, care analizeaza vanzarile de smartphone-uri in China, arata ca aici s-au vandut peste 100 de milioane de unitati in trimestrul doi din 2018, de la 91 de milioane in primele trei luni ale anului, iar cota de piata a Huawei pe plan local a ajuns la nivelul record de 27%.Piata chineza este esentiala pentru Huawei deoarece este supusa criticilor in SUA, Australia si alte tari din cauza temerilor ca ar putea facilita spionajul din partea autoritatilor chineze. Practic, compania a fost exclusa de pe piata americana, unde nici un mare operator de telefonie nu-i mai vinde smartphone-urile.Huawei a dezmintit ca ar facilita spionajul si a precizat ca este o companie privata, nu este sub controlul Guvernului de la Beijing si nu se supune reglementarilor chineze de securitate peste hotare.Analistii se asteapta la o incetinire a vanzarilor de telefoane mobile inteligente in urmatoarele trimestre, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, ceea ce i-ar afecta pe principalii producatori: Huawei, Xiaomi, Oppo si Vivo.Veniturile Huawei au urcat la 325,7 miliarde de yuani (47,97 miliarde de dolari) in primul semestru din 2018, in timp ce marja de profit a crescut la 14%, de la 11% in urma cu un an.Conform datelor IDC, pe plan global s-au vandut 342 de milioane de smartphone-uri in trimestrul doi din 2018, un declin de 1,8% fata de perioada similara din 2017. Este al treilea trimestru consecutiv de scadere a livrarilor pe plan global.