Consumatorii nu-si mai schimba telefoanele atat de des, iar Apple resimte din plin acest comportament

Asa cum a prevenit grupul american inca de la inceputul lunii,In plus, profitul net a scazut cu 0,5%, pana la 20 de miliarde de dolari, o noutate in conditiile in care in ultimii ani Apple a anuntat crestere profitului net.Pentru directorul general Apple, Tim Cook, acest recul a fost cauzat de o incetinire a economiei chineze "semnificativ mai importanta decat ne-am imaginat".Cifra de afaceri realizata de Apple in China, pentru toate categoriile de produse, a scazut cu 27%, pana la 13,16 miliarde dolari.Dincolo de China,, confirmand ceea ce analistii prognozau de ceva timp, anume ca Apple va incepe sa resimta efectele saturarii pietei mondiale de smartphone si ale incetinirii ritmului de crestere a economiei. In special in cazul telefoanelor al caror pret depaseste 1.000 de dolari.In aceste conditii, este clara dorinta Apple de a pune accentul pe alte motoare de crestere. In pofida vanzarilor dezamagitoare de telefoane iPhone, "pozitionam Apple pe termen lung iar rezultatele din acest trimestru arata forta noastra puternica in particular in domeniul serviciilor precum platile (Apple Pay), cloud, streaming-ul de video si muzica, aplicatiile", a declarat Tim Cook, intr-o conferinta telefonica cu analistii.Grupul american poate conta pe 1,4 miliarde dispozitive Apple (dintre care 900 milioane de iPhone) aflate in circulatie la nivel mondial, o cifra care arata "loialitatea clientilor si sustine activitatile noastre de servicii in plina crestere", a subliniat Tim Cook. In acest context, Tim Cook a mentionat faptul ca serviciul Apple Music numara peste 50 de milioane de abonati platitori si a promis ca in scurt timp va face un anunt in domeniul video streaming.Pe ansamblu, in ultimele trei luni ale anului trecut activitatile din servicii ale Apple au generat 10,9 miliarde dolari, in crestere cu 19% fata de finele lui 2017. In plus, serviciile sunt mult mai rentabile, marja bruta este de 63%, adica aproape dubla fata de marja de profit realizata in domeniul dispozitivelor.Cu toate acestea, analistii subliniaza ca, in continuare, Apple ramane foarte dependent de iPhone, care reprezinta peste 60% din cifra sa de afaceri globala. La 12 ani de la lansarea iPhone, Apple este "incapabil sa vina cu noutati si sa ii impresioneze pe consumatori", a apreciat Neil Saunders, analist la Global Data.