Alegerea husei pentru iPhone in functie de caracteristicile fiecarui model

iPhone 7 si 7 plus

iPhone 8 si 8 plus

iPhone X

Fiecare posesor de iPhone cunoaste cat este de importanta accesorizarea acestuia cu o husa de protectie, in vederea prelungirii duratei de viata a dispozitivului, dar si a mentinerii unui aspect estetic intact. In ciuda acestui lucru, prea putini dintre utilizatorii de iPhone stiu cum sa faca alegerea adecvata pentru modelul pe care il detin.Iata, asadar care sunt cele mai bune huse iPhone pentru telefonul tau, in functie de modelul si caracteristicile pe care le prezinta!Aceste doua dispozitive au fost primele telefone din marca Apple care s-au remarcat cu rezistenta extrem de crescuta la contactul cu apa si praful. Aceste doua aspecte cantaresc considerabil de mult in alegerea potrivita a unei huse de protectie.Cu toate ca suprafata acestui model este una dura, luciul sau ar putea prezenta foarte usor semne de deteriorare in masura in care este utilizat. Tocmai din acest motiv, este recomandat sa optezi pentru o husa confectionata din piele si cu rama compusa dintr-un material care sa fie puternic la socuri, asigurandu-i rezistenta dorita.Asadar, daca vei miza pentru o astfel de husa, indiferent ca dispozitivul este iPhone 7 sau 7 plus, vei aprecia faptul ca nu se va deteriora odata cu trecerea timpului si va deveni mult mai rezistent la impactul cu suprafetele dure.Comparativ cu modelele aparute anterior, aceste telefoane au surprins cu o crestere si mai mare a gradului de rezistenta impotriva contactului cu apa sau praful. Ele sunt confectionate in totalitate dintr-o sticla puternica, iar in partea din fata se regaseste o banda fina de aluminiu ultrarezistent.Contrar faptului ca o mare parte dintre utilizatori sunt de parere ca materialele durabile ce stau la baza lor nu mai determina necesitatea unei protectii suplimentare, adevarul este ca si iPhone 8 poate sa se deterioreze in urma socurilor mecanice puternice.Drept urmare, pentru a oferi o protectie sigura si de durata telefonului tau este indicat sa te orientezi catre un magazin de huse de calitate, care sa se ocupe de acest lucru. Avand in vedere faptul ca este un model rezistent, se poate opta si pentru modele de huse subtiri, care sa nu schimbe prea mult design-ul acestuia si care sa puna accentul pe creativitate si preferinte.Unul dintre cele mai asteptate modele de telefoane, Iphone X s-a anuntat a fi cel mai durabil smartphone de pe piata. Modelul a fost controlat in conditii de laborator, in urma carora s-a dovedit ca garanteaza un nivel inalt de rezistenta la stropire, apa si praf, insa nu unul permanent, putand sa scada chiar si odata cu uzura normala.Daca esti si tu posesorul unuia dintre cele mai spectaculoase modele de iPhone este indicat sa te orientezi catre un model de husa care sa imbine magistral caracterul practic si functional cu cel estetic, intrucat este esential ca acest telefon sa fie accesorizat cu o husa ce aduce si o nota importanta de eleganta in design-ul sau.Magazinul Online Superbstore.ro iti propune modele de huse pentru toate tipurile de iPhone. Cu un design original, acestea se remarca printr-o larga diversitate care sa satisfaca toate gusturile si pretentiile pe care le-ar putea avea un utilizator de smartphone performant.