Apple anunta ca urmatoarele iPhone vor fi produse cu energie regenerabila

Producatorul telefoanelor iPhone a informat ca un numar de 44 de companii de pe lista sa de furnizori utilizeaza energie regenerabila, aproape dublu fata de cei 23 de furnizori implicati anterior in acest program. Apple nu a precizat de unde anume isi vor procura energia regenerabila companiile incluse in acest program dar i-a incurajat pe furnizori sa isi construiasca propriile facilitati, cum a facut firma Compal, care asambleaza tablete iPad, si care anul trecut a instalat panouri solare pe acoperisul uzinelor sale din China."In urma cu cativa ani am spus ca vrem sa incepem sa lucram cu furnizorii de energie regenerabila iar obiectivul nostru este sa avem noi proiecte de energie regenerabila cu o capacitate de 4 Gigawati in 2020. Suntem in grafic sa ne indeplinim acest obiectiv", a declarat vicepresedintele Apple pentru mediu, Lisa Jackson.Propriile facilitati Apple, inclusiv birouri, magazine si centre de date, utilizeaza energie regenerabila incepand din 2018. Insa operatiunile de productie reprezinta 74% din amprenta de carbon a Apple si sunt derulate de companiile subcontractante care detin si opereaza propriile lor uzine. Incepand din 2015, Apple a discutat cu aceste companii pentru ca sa utilizeze energie regenerabila pentru produsele Apple.Grupul taiwanez Foxconn este cel mai mare producator mondial de produse electronice pe baza de contract pentru firme, precum Apple, Hewlett Packard, Nokia si Dell. Compania taiwaneza este renumita in special pentru ca asambleaza telefoanele iPhone pentru Apple.