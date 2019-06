Apple Pay este disponibil pentru detinatorii de carduri Visa din Romania

Experienta de plata a consumatorilor prin Apple Pay este usoara, sigura si confidentiala. Lansat in premiera cu Banca Transilvania, ING Bank, Orange Money, Revolut si UniCredit Bank in Romania, Apple Pay este disponibil pe iPhone, Apple Watch, iPad si Mac, permitand clientilor acestor institutii sa isi faca rapid si confortabil cumparaturile in magazine, din aplicatii si de pe internet, datorita tehnologiilor contactless si de tokenizare ale Visa.Apple Pay functioneaza pe aceleasi terminale contactless pe care consumatorii le folosesc deja atunci cand platesc contactless cu cardurile de debit sau de credit. Mai mult de 90% dintre terminalele de plata (POS) din Romania accepta in prezent plati contactless. Pana in 2020, toate terminalele de plata POS vor accepta plati contactless."Indiferent de suportul pe care consumatorul alege sa il foloseasca, Visa face o prioritate din a le oferi consumatorilor cel mai simplu si mai sigur mod de a plati. Introducerea Apple Pay in Romania, sustinuta de tehnologia de tokenizare Visa, va transforma modul in care consumatorii romani platesc", precizeaza Catalin Cretu, director general pentru Romania, Croatia, Slovenia si Malta in cadrul Visa. "Cu ajutorul Apple Pay si securitatea oferita de Visa Token Service, consumatorii pot plati cu iPhone si cu ceasul Apple in acelasi fel in care platesc cu cardul lor contactless de credit sau de debit, bucurandu-se de mai mult confort si securitate."Securitatea si confidentialitatea sunt esentiale pentru Apple Pay. Cand folosesti un card de debit sau de credit cu Apple Pay, datele cardului nu sunt stocate in dispozitivul sau pe serverele Apple. In schimb, un numar unic de cont pentru dispozitivul respectiv va fi alocat prin serviciul Visa Token Service si fiecare tranzactie este autorizata printr-un cod de securitate dinamic unic. Tehnologia de tokenizare Visa asigura ca platile online si cu telefonul mobil sunt simple si sigure, prin inlocuirea datelor de cont cu un identificator digital unic sau "token" folosit special pentru fiecare dispozitiv in parte. Astfel, informatiile de cont si de card nu sunt niciodata dezvaluite, ceea ce ofera un nivel suplimentar de securitate platilor digitale.In cazul in care dispozitivul iPhone este furat, numarul de cont digital (token-ul) alocat poate fi imediat dezactivat de institutia financiara. Cardul Visa inregistrat nu trebuie blocat sau inlocuit. Consumatorii care isi folosesc cardurile Visa in aplicatia Apple Pay vor beneficia de aceleasi avantaje ca in cazul utilizarii cardului de debit sau de credit, inclusiv de protectie impotriva fraudelor pentru plati neautorizate si acceptare extinsa la nivel international.Apple Pay este usor de configurat si utilizatorii se vor bucura in continuare de toate ofertele si beneficiile oferite de cardurile de debit si credit.Cu iPhone si ceasul Apple, clientii pot plati prin Apple Pay in magazine, restaurante, taxiuri, in general la orice comerciant care are un terminal contactless. Pentru cumparaturile efectuate cu Apple Pay din aplicatii sau de pe internet, prin browser-ul web Safari, nu este necesar sa se completeze manual formulare lungi cu datele de cont sau sa se tasteze in mod repetat informatiile de livrare si de facturare. Fiecare achizitie prin Apple Pay este autentificata cu o simpla privire sau atingere, cu Face ID sau Touch ID, sau cu o parola a dispozitivului.Pentru mai multe informatii despre Apple Pay, vizitati: http://www.apple.com/de/applepay/