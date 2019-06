Apple Pay in Romania: Si utilizatorii Mastercard vor putea face plati cu telefonul

De asemenea, in curand si clientii Bancii Comerciale Romane, OTP Bank, Raiffeisen Bank si Sodexo vor putea beneficia de acest serviciu.Astfel, prin intermediul Apple Pay, consumatorii vor putea efectua achizitii rapide si convenabile atat in magazine fizice, cat si prin aplicatii sau online.Apple Pay va fi disponibil pentru detinatorii de card Mastercard din Romania, Bulgaria, Croatia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Portugalia, Slovacia si Slovenia.In vederea protectiei datelor de pe card, serviciul Mastercard Digital Enablement (MDES) foloseste cele mai avansate tehnologii de plata - EMV, tokenizare si criptografie. Aspectele privind confidentialitatea si siguranta datelor cu caracter personal stau la baza misiunii Apple Pay, astfel ca, la folosirea cardului de credit sau de debit Mastercard prin Apple Pay, informatiile nu sunt salvate pe dispozitiv sau pe serverul Apple.In schimb, este alocat un numar unic de cont ce este criptat si salvat in setarile de securitate ale dispozitivului, fiecare tranzactie fiind apoi autorizata cu un cod de securitate dinamic."Sunt extrem de incantat ca astazi, impreuna cu Apple si partenerii nostri din sectorul financiar - bancar, putem oferi detinatorilor de carduri Mastercard plati prin Apple Pay. Europa conduce in ceea ce priveste evolutia serviciilor contactless, avand in vedere ca mai mult de una din doua tranzactii este contactless. Aceasta modalitate de plata ofera rapiditate si flexibilitate, si demonstreaza, in acelasi timp, entuziasmul consumatorilor europeni fata de noile tehnologii, precum Apple Pay, dar si al romanilor, dat fiind ca 2 din 3 tranzactii realizate sunt contactless. La fel de importanta este siguranta deplina a tranzactiilor, asigurata in totalitate prin intermediul tehnologiei de tokenizare Mastercard, ce ofera posibilitatea de a conecta in siguranta un dispozitiv mobil la cardul Mastercard", spune Cosmin Vladimirescu, Country Manager, Mastercard Romania.Apple Pay este usor de instalat, iar prin utilizarea sa consumatorii vor avea, in continuare, aceleasi avantaje oferite pe cardurile de debit sau credit Mastercard.Cu iPhone si Apple Watch, consumatorii pot plati cu Apple Pay in magazine, la restaurante, pentru servicii de taxi, la automate de plata si in multe alte locatii. Pentru cumparaturile online cu Apple Pay, prin aplicatii pe mobil sau pe site-uri, nu este necesara completarea formularelor de cont sau introducerea in mod repetat a informatiilor de tranzactii si facturare. Orice achizitie cu Apple Pay este validata prin functia Touch ID, Face ID sau cu parola dispozitivului.