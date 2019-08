Apple va furniza piese pentru firmele independente care repara iPhone

Apple a precizat ca acest program, care este destinat sa raspunda la numarul mare de cereri privind repararea a milioane de telefoane cu defectiuni, va fi lansat in SUA dupa care va fi extins si la alte tari. Apple nu a oferit un calendar pentru lansarile internationale.In urma acestei decizii, firmelor independente care repara iPhone le vor fi oferite piese oficiale pentru reparatii fara garantie, la acelasi pret cu cel oferit furnizorilor autorizati de servicii, cum este Best Buy Inc, care ofera garantie pentru serviciile lor.De asemenea, programul va permite firmelor independente sa isi fixeze propriile lor preturi pentru reparatii.In schimb, li se va cere sa returneze companiei orice piese Apple deteriorate pentru reparare sau reciclare.Programul este gratuit pentru firmele care doresc sa se alature, insa acestea vor trebui sa aiba un tehnician care beneficiaza de un certificat emis de Apple si care a urmat un program de pregatire de 40 de ore si a trecut un test furnizat de companie.Ben Bajarin, analist la Creative Strategies, sustine ca aceasta decizie ar putea crea noi oportunitati pentru Apple sa vanda servicii si accesorii daca reuseste sa incurajeze detinatorii de telefoane iPhone sa cedeze telefoanelor lor mai vechi catre prieteni sau membri ai familiei."Aceasta le permite sa aduca telefoane mai accesibile in mainile mai multor clienti, ceea ce le creste baza de clienti. Avem indicii ca, daca aduci pe cineva in ecosistemul Apple, in general nu va pleca", a apreciat Bajarin.In ultimele doua trimestre, vanzarile de telefoane iPhone au scazut, in schimb vanzarile de accesorii precum casti wireless AirPods, telefoane Apple Watch, precum si cele de servicii platite precum Apple Music, au ajutat grupul american sa recupereze o parte din veniturile pierdute ca urmare a scaderii vanzarilor de telefoane.