CE amendeaza Qualcomm cu aproape 1 miliard de euro. Compania ar fi dat bani grei sa ramana furnizor exclusiv pentru Apple si si-a scos, astfel, rivalii de pe piata

Executivul comunitar, care a lansat o investigatie in acest caz in anul 2015, sustine ca aceste plati au inceput in 2011 iar in 2013 acordul pentru utilizarea in exclusivitate a chipurilor Qualcomm in telefoanelor iPhone si tabletele iPad a fost prelungit pana la finele lui 2016."Qualcomm si-a scos in mod ilegal rivalii de pe piata chipset-urilor LTE timp de cinci ani, consolidandu-si astfel dominatia pe piata. Qualcomm a platit miliarde de dolari unui singur client, Apple, astfel incat acesta sa nu se aprovizioneze de la rivali. Aceste plati nu au fost doar o reducere de pret, ele au fost facute cu conditia ca Apple sa utilizeze in exclusivitate chipset-uri Qualcomm in toate iPhone-urile si iPad-urile sale" a declarat comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager.Qualcomm este cel mai mare furnizor mondial de chipset-uri, care sunt utilizate pentru transmisia de date si voce in smartphones, tablete si alte dispozitive mobile. In ultimii ani insa compania americana a fost condamnat de autoritatile din mai multe tari, China, Coreea de Sud, SUA si Taiwan, pentru practicile sale comerciale.Amenda impusa miercuri de Comisia Europeana reprezinta 4,9% din cifra de afaceri pe anul 2017 a Qualcomm. Teoretic amenda ar fi putut sa se ridice pana la 10% din cifra de afaceri anuala a companiei.