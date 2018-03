Din culisele afacerilor de succes: Cum a ajuns un start-up chinezesc sa se lupte cu "giganti" ca Apple

Cum au reusit o astfel de performanta?

Au ajuns la cifrele de export record, de peste 23 de milioane de telefoane vandute, in conditiile in care nu sunt prezenti fizic decat in China.Pentru ca nu este deloc un lucru usor sa ajungi sa te lupti cu "giganti" ca Apple, l-am rugat pe, expert business online, sa ne dezvaluie secretele succesului Xiaomi."In mai putin de 7 ani, compania Xiaomi a ajuns de la stadiul de start-up la cel de jucator mondial pe piata telefoanelor inteligente. In ultima perioada a anului 2017, compania a reusit sa faca ceva ce nici macar Apple, Samsung sau Huawei nu au reusit si anume sa isi dubleze numarul de telefoane vandute.In vreme ce alti producatori au inregistrat o scadere a profitului, Xiaomi a vandut cu peste 14 milioane de telefoane mai mult decat in aceeasi perioada din 2016, crescand vanzarile totale cu peste 74% doar in 2017.Si-au canalizat toate resursele catre telefoane mobile performante siTelefoanele lor au specificatii generoase (baterii mari, RAM, etc) si sunt la un pret convenabil. De altfel, segmentul lor de piata este canalizat catre tinerii care isi doresc un telefon performant la un pret bun.Pe partea de advertising, ei nu investesc precum "gigantii", ci se bazeaza mult pe puterea social media si pe recenziile produselor pentru a-si construi imaginea brandului.Pentru a genera entuziasm in preajma lansarilor, eiSpre exemplu, atunci cand au lansat Remi Note 3, cei de la Xiaomi i-au ales pe cei mai activi 100 de fani de pe forumul lor si le-au dat noul telefon pentru a-l testa si a posta rezultatele pe social media.Xiaomi foloseste un model direct-catre-retail, adica cei interesati cumpara telefoanele fie direct de pe site-ul lor, fie de la parteneri.Totul se realizeaza. Tocmai pentru ca nu folosesc un model de retail traditional, neavand distribuitori si magazine fizice, ei isi permit sa investeasca acei 20% in inovatie", ne-a declarat Alexandru.