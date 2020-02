Foxconn trece de la productia de iPhone la cea de masti medicale

Aceste decizii scot in evidenta modul in care companiile private se mobilizeaza pentru a face fata unei crize nationale de echipamente medicale, mergand dincolo de produsele lor de baza.Grupul taiwanez Foxconn este cel mai mare producator mondial de produse electronice pe baza de contract pentru firme, precum Apple, Hewlett Packard si Dell. Compania taiwaneza este renumita in special pentru ca asambleaza telefoanele iPhone pentru Apple.Intr-o postare pe platforma de socializare WeChat, compania Foxconn a informat ca a demarat productia de proba de masti medicale la uzina sa din Shenzhen si se asteapta ca pana la finele lunii sa ajunga la o productie de doua milioane de unitati pe zi. Foxconn a adaugat ca in prima faza mastile vor fi utilizate pentru protectia sutelor de mii de angajati ai sai din China. Dupa ce productia va ajunge la capacitate maxima, Foxconn va furniza masti medicale si pentru persoanele din afara companiei."Aceasta nu este doar cea mai mare responsabilitate corporativa a Foxconn, ci si responsabilitatea noastra sociala", se precizeaza in postarea grupului taiwanez.Separat, societatea mixta SAIC-GM-Wuling Automobile Co Ltd, un producator auto detinut de General Motors Co si doi parteneri chinezi, a anuntat si ea ca va pune la punct 14 linii de productie pentru a produce 1,7 milioane masti medicale pe zi.Anterior, compania de articole de imbracaminte Hongdou Group Co Ltd a informat ca a reechipat o uzina pentru a produce combinezoane medicale. Compania intentioneaza sa produca aproximativ 60.000 de combinezoane pe luna, pe care le va pune la dispozitia guvernului pentru distributie.Producatorii de imbracaminte Zhejiang Giuseppe Garment Co Ltd si Jihua Group Corp au lansat initiative similare.Uzinele din interiorul si din afara Chinei lucreaza nonstop pentru a face fata cererii dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in orasul Wuhan din estul Chinei. Un producator de masti medicale din Cehia declara luna trecuta ca in doar patru zile comenzile primite au crescut cu 57.000%.Pentru a face fata crizei, localitatile din China au introdus un sistem de rationalizare. De exemplu, in Shanghai, persoanele care doresc sa obtina o masca medicala trebuie sa puna la dispozitie actul de identitate si numarul de telefon unui comitet de vecinatate, dupa care pot fi contactati in momentul in care pot sa se duca sa primeasca un set de masti medicale.