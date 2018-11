iPhone XS MAX - tot ce iubesti la un iPhone, dar imbunatatit la extrem

Design

Performante

Poze

Exact ca la iPhone X si iPhone XS, butonul de Home a fost dat uitarii, facandu-se astfel loc unui ecran atat de mare incat pana si experienta oferita de un clip de pe Youtube este impinsa la un nivel cu totul nou. Cum asteptarea pentru lansarea sa i-a recompensat pe fanii iPhone cu o multime de lucruri noi, iata alte cateva lucruri importante legate de acest super-smartphone Apple. iPhone XS MAX insumeaza tot ce ai putea iubi la un iPhone, dar cu cate un strop de "mai bine ca data trecuta" la absolut orice capitol. Daca este sa incepem cu design-ul, acesta nu este deloc diferit fata de iPhone XS: pe laterale - otel inoxidabil, pe fata si pe spate - sticla rezistenta la zgarieturi si strat oleofobic. Unde este butonul de HOME? Ei bine, s-a renuntat la el, de aceea, putem vorbi deja despre un trend pornit anul trecut, odata cu lansarea lui iPhone X.In schimb, utilizatorii se vor bucura de un ecran cursiv, ce acopera aproape in totalitate intreaga suprafata a acestui telefon. Cat despre cromatica, noul iPhone XS MAX este disponibil in 3 nuante: Space Grey, Silver si Gold. Display-ul urias de 6.5" permite o vizualizare excelenta a pozelor si a clipurilor pe care le face, fiind in acelasi timp unul dintre cele mai bune telefoane mobile din ultima perioada pentru gaming.Sistemul de operare iOS 12 permite o cursivitate uimitoare, fie ca treci dimineata prin mailuri, fie ca vrei sa mai vezi ce aplicatii noi au mai aparut in App Store. Procesorul A12 Bionic face ca totul sa se intample cu o viteza uimitoare, chiar si atunci cand faci actiuni ce necesita o cantitate mare de resurse (ex: jocurile video).Cea mai mare memorie cu care noul A12 Bionic este compatibil este uimitoare: 512GB, iar memoria RAM este de 4GB. Mai mult de atat, americanii se lauda cu o baterie de 3.174 mAh, iar functia Qi wireless charging permite o incarcare la viteza maxima: pana la 50% in doar 30 de minute.Cei de la Apple au facut o treaba extraordinara la acest capitol, astfel incat putem vorbi despre o lista intreaga de avantaje pe care le vor avea utilizatorii lui iPhone XS MAX, atunci cand vor face poze: auto-focus mai rapid, senzor nou pentru detalii mult mai clare, 458 PPi, Dolby Vision. Cu iPhone XS MAX, vacantele tale vor avea mai multa culoare, indiferent de modul in care vrei sa faci pozele.Dar daca preferi totusi modul Portrait, afla atunci ca acest super-device iti permite sa reglezi cantitatea de blur din background, exact asa cum vrei. Mai mult de atat, senzorul HDR iti permite sa combini pana la 3 poze pentru un rezultat absolut uimitor, ce aduce in acelasi cadru cea mai buna claritate, cele mai vii culori.iPhone XS MAX are un competitor redutabil in acest an: Galaxy Note 9 de la Samsung . Insa daca esti fan al device-urilor Apple, acest super-device iti va lasa o impresie absolut memorabila. Nimic nu se compara cu experienta pe care un device Apple o ofera si putem spune fara niciun fel de ezitare ca XS MAX reprezinta absolut tot ce iubesti la un iPhone, dar imbunatatit la extrem!