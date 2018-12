Telefoanele iPhone ar putea sa nu mai fie produse in China, din cauza lui Trump

Potrivit surselor, furnizorii Apple intentioneaza sa pastreze modelul actual de productie chiar daca autoritatile americane vor introduce taxe vamale de 10% pentru smartphone-urile din China, insa vor reanaliza situatia daca presedintele Donald Trump va decide sa introduca tarife vamale de 25%.Pana acum, telefoanele iPhone, din care majoritatea sunt asamblate de subcontractorul taiwanez Hon Hai Precision Industry Co. la uzinele din China si livrate la nivel mondial, au fost scutite de razboiul comercial dintre primele doua economii ale lumii. Insa, luna trecuta Donald Trump a declarat pentru Wall Street Journal ca ar putea fi impuse tarife vamale pentru smartphone-urile si laptopurile produse in China, cel mai mare producator mondial de electronice.Grupul american Apple utilizeaza de mult timp China ca o baza de productie pentru telefoane iPhone, tablete iPad si computere Mac. In prezent, lantul de aprovizionare al Apple include sute de companii, care culmineaza cu companiile de asamblare Hon Hai si Pegatron Corp.Partenerii care se ocupa de asamblarea produselor Apple nu fac decat sa respecte dorintele grupului american. Mutarea unor parti din aceasta retea extinsa de companii ar fi un proces dificil si de aceea, pentru moment, grupul american a adoptat o pozitie de expectativa. Potrivit unor surse, un partener de la Apple a sugerat deja posibile locatii alternative de productie dar compania americana a spus ca pentru moment nu este nevoie de o astfel de mutare.Insa situatia ar putea sa se schimbe daca razboiul comercial dintre Washington si Beijing va escalada. Apple, care se confrunta deja cu o diminuare a cererii pentru ultima generatie de telefoane iPhone, nu este in masura sa isi permita o majorare a taxelor la produsele electronice importate.Analistii de la RBC au calculat ca introducerea unor tarife vamale de 10% ar duce la o scadere cu un dolar a castigurilor pe actiune realizate de Apple, daca toate produsele vandute de Apple in SUA ar fi vizate de aceste taxe iar compania Apple ar absorbi costurile. Insa in scenariul unor tarife de 25%, absorbite de Apple, ar duce la un declin al castigurilor pe actiune de aproximativ 2,50 dolari.In primii sai ani cand a fost numit in fruntea Apple, cand era intrebat despre cresterea activitatilor de productie din SUA, directorul general Tim Cook raspundea spunand ca in China exista competente mai atractive pentru a asambla produsele companiei. In ultimele luni, Tim Cook si-a modificat punctul de vedere subliniind ca unele componente ale telefoanelor iPhone sunt produse in SUA si ulterior livrate pentru asamblare in China.