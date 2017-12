Seful Apple a primit bonusuri de 102 milioane de dolari in 2017

Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari, ceea ce duce recompensele totale pentru exercitiul fiscal 2017 la 102 milioane de dolari.Cei cinci adjuncti ai lui Tim Cook au primit si ei bonusuri de 3,11 milioane de dolari, ceea ce duce la beneficii totale de 24,2 milioane de dolari pentru fiecare, inclusiv salarii si actiuni.Aceste recompense consistente au legatura cu performantele inregistrate de actiunile Apple comparativ cu cele ale altor companii incluse in indicele bursier S&P 500 si vin dupa ce compania si-a depasit tintele anuale de vanzari si profit.In exercitiul fiscal 2017, Apple a realizat vanzari de 229,2 miliarde de dolari si un profit operational de 61,3 miliarde de dolari, in timp ce pretul actiunilor sale a crescut cu 39%.In documentele publicate de Apple lipsesc detaliile cu privire la recompensele acordate sefului de design Jony Ive, considerat de unii drept cel mai important angajat al Apple.In luna decembrie, Ive a preluat controlul direct asupra echipelor care se ocupa de designul de produs, dupa ce, in ultimii doi ani, a lucrat la Apple Park, noul cartier general al grupului.