Apple a dezvaluit o noua versiune a tabletelor iPad Air si iPad mini

Producatorul telefoanelor iPhone a precizat ca noile modele imbunatatite de tablete ofera suport pentru tastatura si pentru styletul Apple Pencil.Ambele tablete pot fi comandate incepand de luni si vor aparea pe rafturile magazinelor saptamana viitoare.Acelasi chip A12 Bionic care este inclus in telefoanele iPhone XS, XS Max si XR a fost introdus si in tabletele iPad Air si iPad Mini.Pretul de pornire pentru noul model de tableta iPad Air este de 499 de dolari iar in cazul iPad mini pretul de pornire este de 399 dolari.Lansarea noilor tablete vine cu o saptamana inaintea unui eveniment media ce va fi organizat de Apple in data de 25 martie, ocazie cu care analisti se asteapta sa fie lansate o noua generatie de casti AirPods, incarcatoare wireless AirPower si un nou iPad.