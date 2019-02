Apple a platit in Franta impozite restante in valoare de 500 de milioane de euro

Potrivit unor informatii publicate anterior pe site-ul L'Express, conform unui acord confidential semnat la finele lunii decembrie de Apple si palatul Bercy, grupul american va varsa fiscului francez suma de aproape 500 milioane de euro reprezentand impozite restante. Suma a fost confirmata pentru AFP de o sursa din apropierea acestui acord."Administratia fiscala franceza a incheiat recent un audit multianual cu privire la conturile franceze ale societatii, iar ajustarea va fi comunicata in conturile noastre publice", a informat si AFP, fara a preciza suma."Stim ce rol important joaca impozitele intr-o societate si ne platim impozitele in toate tarile unde operam, in conformitate cu legislatia in vigoare la nivel local", a adaugat compania.Potrivit L'Express, negocierile intre Apple si palatul Bercy au avut ca obiect cifra de afaceri modesta declarata de zece ani de societatea Apple France, in conditiile in care vanzarile grupului american in Europa au explodat, in special gratie telefoanelor iPhone."In conditiile in care s-au multiplicat de sapte ori, aceste vanzari au urcat de la 6,6 miliarde de euro in 2008 la 47,7 miliarde de euro in 2017", subliniaza L'Express, care precizeaza ca aceasta cifra de afaceri este incasata in mare parte in Irlanda.Anuntul acestui acord intervine exact la un an dupa un alt acord incheiat intre fiscul francez si grupul american de comert online Amazon, care a acceptat sa plateasca retroactiv taxe de aproximativ 200 de milioane de euro.Guvernul francez a demarat de mai multe luni o campanie pentru a-i taxa mai bine pe gigantii din domeniul Internetului, iar in luna decembrie 2018 a anuntat ca va introduce o taxa nationala pentru gigantii Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA. Aceasta taxa, care va fi votata intr-un proiect de lege prezentat la finele acestei luni, ar urma sa aduca aproape 500 milioane de euro la bugetul statului francez in 2019.In paralel, Franta spera ca pana la finele acestui an va fi adoptata o directiva europeana cu privire la taxarea GAFA. Insa, unele state membre UE se opun acestui proiect, in special Irlanda, unde mai multi giganti din domeniul internetului si-au infiintat cartierul general european.