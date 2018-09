Apple a platit Irlandei toate taxele solicitate de Comisia Europeana

In luna octombrie a anului trecut, UE a trimis Irlanda in judecata la Curtea Europeana de Justitie pentru neimplementarea unei decizii din 2016 a Executivului comunitar, prin care Dublinul trebuia sa recupereze 13 miliarde de euro de la Apple reprezentand taxe necolectate. Atat autoritatile irlandeze, cat si Apple, au contestat in justitie decizia Comisiei Europene.In timp ce dosarul de la CJUE este in pronuntare, Irlanda va pastra banii de la Apple intr-un cont care va fi gestionat de Amundi, BlackRock Investment Management si Goldman Sachs Asset Management. Aceste firme vor fi responsabile de gestionarea contului escrow si vor face investitii cu grad scazut de risc pentru a-i proteja pe contribuabilii irlandezi."Continuam sa fim in contact cu autoritatile irlandeze si speram ca recuperarea ajutoarelor ilegale se va finaliza in cel mai scurt timp posibil. Aceasta ne va permite sa finalizam actuala procedura demarata impotriva Irlandei la CJUE pentru ca nu a implementat decizia Comisiei din luna august 2016", a informat recent biroul de presa al Comisiei Europene.Disputa are drept obiect modul in care Apple aloca aproape toate profiturile realizate de pe urma vanzarilor din Europa catre o serie de "head offices" din Irlanda, care beneficiaza de un regim fiscal special. Impozitul pe companii in Irlanda este deosebit de mic, 12,5%, insa, potrivit Comisiei Europene, grupul Apple a platit in Irlanda un impozit de doar 1% in 2013 si unul de doar 0,005% in 2014.