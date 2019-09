Apple a premiat doi romani pentru ca au semnalat o problema de securitate

Cei doi specialisti IT, parte din comunitatea Digital Nation si activand in prezent in sfera cloud si securitate cibernetica, au descoperit o functie nesecurizata in softul iOS si au raportat-o direct producatorului.Functia, folosita atunci cand consumatorii utilizau smart watch-ul pe post de walkie-talkie, a fost blocata imediat de Apple la nivel global, si adresata in urma sesizarii.Ca urmare a mesajelor trimise de catre specialistii romani, Apple a anuntat public modificarea functiei din smart-watch, intr-o stire care a fost preluata de multe publicatii tech internationale in cursul lunii iulie (TechCrunch, TheVerge, Gizmodo, CNET).Marius Boeru, System Architect si colegul acestuia, Senior Developer, au recreat conditiile si secventialitatea necesare pentru a reproduce vulnerabilitatea si au comunicat-o gigantului american.Ei lucreaza in sfera IT in Bucuresti de peste 14 ani si in timpul liber isi dedica eforturile proiectelor de digitalizare din comunitatea Digital Nation. Cei doi tehnicieni lucreaza din Romania pentru clienti internationali si au facut parte din echipa care a dezvoltat primul serviciu de cloud din tara.Acesta este doar unul din multele exemple din ultimii ani in care IT-istii romani se fac remarcati prin abilitati tehnice peste medie. In materie de forta de munca, Romania este un exportator important de personal tehnic specializat, in Europa si peste ocean.Faptul ca tara noastra este cautata local de dezvoltatorii software internationali pentru forta de munca competenta si de incredere e deja binecunoscut.Mai mult decat sa demonstreze o data in plus competentele extraordinare ale inginerilor romani, cazul Apple este un exemplu foarte bun pentru ceea ce inseamna bunele practici si "colaborarea" din sfera tech.Digital Nation sustine spiritul pro-activ al membrilor sai, orientat catre rezolvarea problemelor. Dincolo de interese personale, obiective proprii si agende individuale, IT-ul trebuie sa fie un exemplu pozitiv de promovare a mentalitatii de crestere si dezvoltare, in mod colaborativ.In acest scop, Digital Nation a decis infiintarea unui poligon de cybersecurity romanesc, alaturi de compania de securitate CyberWall si de inginerii implicati in cazul Apple.Specialistii IT isi propun inchegarea unei echipe si formarea unui cyber range, care sa verifice periodic integritatea si siguranta solutiilor folosite de consumatorii finali romani. Totodata acesta ar trebuie sa ii ajute pe informaticienii romani sa se specializeze aplicat in masuri si testari de securitate tech.Echipa va constitui poligonul pana la finalul acestui an si isi propune testarea inprima faza a sistemele si device-urile Apple. Initiativa este o oportunitate de dezvoltare pentru toti IT-istii care sunt atrasi de sfera cybersecurity dar care, poate din cauza limitarilor de infrastructura si de terminale, nu au avut inca sansa sa acumuleze experienta in domeniu.Digital Nation ii invita pe inginerii romani pasionati de securitate sa se alature initiativei sale si a Cyberwall atragand atentia ca, atunci cand sistemele statului sau ale producatorilor ne lasa vulnerabili sau ne lipsesc de privacy, societatea civila in sine isi poate asuma rolul de watch- dog.Comunitatea nu este la prima incercare de a-si oferi expertiza in probleme tehnice. In cursul lunii iunie, cand spitalele romanesti au fost tinta atacurilor informatice, Digital Nation a constituit o echipa specializata in securitate cibernetica care a intervenit prompt.Comunitatea desfasoara programe de supra-specializare in securitate cibernetica din 2018, ajutandu-i pe inginerii de sistem sa se specializeze in cybersecurity si sa isi foloseasca talentul constructiv in dezvoltarea pietei care ne construieste viitorul. Anul acesta Digital Nation a initiat in premiera programe de dezvoltare digitala pentru incepatori impreuna cu cei de la Google.Acestea au o structura online si sunt disponibile gratuit tinerilor participanti.