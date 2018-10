Apple a prezentat un nou desktop Mac mini si un nou laptop MacBook Air

Desktop-ul Mac mini nu include un monitor, tastatura sau mouse. Computerul este popular in randul dezvoltatorilor de aplicatii si managerilor de ferme de servere.Noua versiune de Mac mini prezentata marti are o carcasa fabricata in proportie de 100% din aluminiu reciclat. La interior, Mac mini are pana la sase procesoare, o memorie de sistem de pana la 64 GB si o memorie interna de tip flash de maxim 2TB. Noua versiune este disponibila incepand din 7 noiembrie la un pret incepand de la 779 dolari.De asemenea, Apple a dezvaluit marti o noua versiune a laptop-ului MacBook Air, echipat cu un ecran Retina display cu o diagonala de 13,3 inchi, Touch ID o noua tastatura si un procesor Intel Core i5. In pofida imbunatatirilor, noul MacBook Air are un volum cu 17% mai mic decat predecesorul, cantareste doar 1,2 kilograme si are o grosime de 1,5 centimetri. Si acest produs va fi disponibil incepand din 7 noiembrie la un pret incepand de la 1.199 dolari.Noul MacBook Air va fi destinat consumatorilor care cauta un computer Apple mai ieftin, dar si scolilor care deseori cumpara laptopuri in numar mare.Apple este devansat de alte companii pe piata computerelor destinat institutiilor de invatamant. Potrivit firmei Futuresource Consulting Ltd., in ultimul trimestru din 2017 laptopurile Chromebooks au reprezentat 60% din dispozitivele livrate catre institutiile de invatamant primar si secundar din SUA.