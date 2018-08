Apple intentioneaza sa lanseze un nou MacBook low-cost

Noul laptop va avea un aspect similar cu actualul MacBook Air, dar va avea rame mai subtiri in jurul ecranului. Display-ul va fi unul de 13 inchi cu o rezolutie mai mare de tip "Retina", utilizat de Apple si pentru alte produse, au precizat sursele care au dorit sa isi pastreze anonimatul pentru ca produsul este inca in stadiul de dezvoltare.Actualul MacBook Air, care costa 1.000 de dolari, ramane singurul laptop Apple cu ecran cu o rezolutie mare. MacBook Air a fost imbunatatit anul trecut un procesor mai rapid, dar nu a suferit o revizuire majora de mai multi ani.Laptop-ul cu o diagonala de 12 inchi MacBook lansat in 2015 era considerat un inlocuitor pentru MacBook Air, dar pretul sau de pornire de 1.300 de dolari il face inaccesibil pentru unii consumatori. Noul MacBook Air va fi destinat consumatorilor care cauta un computer Apple mai ieftin, dar si scolilor care deseori cumpara laptopuri in numar mare.In mod frecvent Apple lanseaza noi computere Mac in luna octombrie, de obicei dupa introducerea unui nou telefon iPhone. Anterior sursele au informat ca in toamna a acestui an Apple vrea sa lanseze trei noi telefoane iPhone, ceasuri Apple Watches cu ecrane mai mari si un nou iPad Pro.Tot la finele acestui an, Apple intentioneaza sa lanseze prima versiune imbunatatita a desktop-ului Mac mini. Acesta este un desktop Mac care nu include un monitor, tastatura sau mouse, dar costa aproximativ 500 de dolari. Computerul este popular in randul dezvoltatorilor de aplicatii si managerilor de ferme de servere. Pentru modelul din acest an, Apple se va concentra in special pe acesti utilizatori profesionisti, cu noi procesoare si unitati de stocare care este posibil sa duca la cresterea pretului produsului comparativ cu versiunile precedente.Pe langa noile modele Mac, Apple se pregateste sa lanseze si macOS Mojave, o noua versiune a sistemului de operare pentru Mac, care include noutati precum posibilitatea de a rula aplicatii de tip Apple News.In trimestrul al treilea al anului fiscal curent, Apple a vandut 3,7 milioane computere Mac, cel mai mic numar inregistrat intr-un trimestru dupa 2010. In plus, Apple este devansat de alte companii pe piata computerelor destinat institutiilor de invatamant. Potrivit firmei Futuresource Consulting Ltd., in ultimul trimestru din 2017 laptopurile Chromebooks au reprezentat 60% din dispozitivele livrate catre institutiile de invatamant primar si secundar din SUA.