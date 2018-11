Apple nu asteapta Craciunul ca in alti ani. Tim Cook: Vanzarile vor fi sub asteptari

Avertismentul a dus joi la scaderea cu 7% a actiunile Apple la Bursa de la New York, astfel incat capitalizarea bursiera a companiei americane a scazut sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari.Estimarea Apple ar putea, de asemenea, sa adanceasca temerile investitorilor privind companiile din domeniul tehnologic, ingrijorari care au provocat declinul titlurilor Amazon si Google, transmite Reuters.Apple se asteapta la venituri intre 89 si 93 de miliarde de dolari in trimestrul patru din 2018, in timp ce analistii estimau 93 de miliarde de dolari.Cook a declarat pentru Reuters ca Apple "vede o anumita slabiciune macroeconomica pe unele piete emergente". Ulterior, seful Apple le-a spus investitorilor ca pietele slabe includ Brazilia, India, Rusia si Turcia.In trimestrul trei din 2018, Apple a inregistrat venituri de 62,9 miliarde de dolari si un profit per titlu de 2,91 dolari, depasind asteptarile analistilor, care estimau venituri de 61,5 miliarde de dolari si un profit pe actiune de 2,79 dolari.In aceasta perioada Apple a vandut 46,9 milioane de iPhone-uri, sub estimarile analistilor, de 47,5 milioane de iPhone-uri, dar pretul mediu de vanzare al iPhone-urilor a fost 793 dolari, peste estimarile analistilor, de 750,78 dolari.Dar Cook a avertizat ca este prudent in privinta vanzarilor in sezonul sarbatorilor de iarna, dupa ce Apple a lansat mai devreme modelele premium XS si XS Max.De asemenea, fluctuatiilor valutare vor avea un impact negativ de doua miliarde de dolari, a declarat Cook.Analistii sustin ca tensiunile comerciale dintre SUA si China vor afecta vanzarile companiei, insa Cook s-a declarat incantat de performantele Apple pe piata chineza, unde veniturile au crescut cu 16%, la 11,4 miliarde de dolari, al cincilea trimestru consecutiv in care veniturilor au urcat cu peste 10%.Pentru anul sau fiscal 2018, care s-a incheiat la 30 septembrie, Apple a raportat venituri de 265,6 miliarde de dolari si un profit de 11,91 dolari per titlu, depasind estimarile privind venituri de 264 miliarde de dolari si un profit de 11,79 dolari pe actiune.