Apple va cumpara cu un miliard de dolari divizia de modemuri 5G Intel

Conform acordului, aproximativ 2.200 de angajati Intel se vor alatura Apple, alaturi de echipamente si drepturile de proprietate intelectuala.Combinat cu portofoliul existent, Apple va avea 17.000 patente in domeniul tehnologiei wireless, devenind astfel un jucator de top in domeniul detinatorilor de patente 5G, alaturi de firme ca Huawei Technologies Co Ltd.Dupa anuntarea acordului, La Bursa de la New York actiunile Intel au urcat cu 5,7%, la 55,05 dolari, in timp ce titlurile Apple au crescut usor, cu 0,1%, la 207,29 dolari.Tranzactia, care ar urma sa se finalizeze pana la finalul anului, va ajuta Apple sa-si atinga obiectivul de a face propriile sale cipuri pentru modemuri folosite la smartphone-uri, concurand astfel mai bine cu rivalele Samsung Electronics si Huawei.Intel a anuntat ca va scoate la vanzare divizia de cipuri pentru modemuri 5G in aprilie, dupa finalizarea disputei juridice dintre Apple si Qualcomm, un furnizor cheie de cipuri pentru modemuri folosite la iPhone-uri. Apple se afla printre companiile interesate de divizia Intel, sustineau atunci analistii.In 2018, Comisia Europeana a impus o amenda de 997 milioane de euro Qualcomm din cauza comportamentului abuziv al firmei americane, care a platit sume mari de bani clientului sau Apple pentru ca acesta sa nu se aprovizioneze cu chipuri de la rivalii Qualcomm.