Apple raporteaza rezultate trimestriale peste asteptari gratie cresterii vanzarilor de iPhone

Pentru primul trimestru al anului fiscal 2020, care s-a incheiat la 28 decembrie, Apple a raportat o cifra de afaceri record de 91,8 miliarde de dolari, peste estimarile analistilor care mizau pe venituri de 88,5 miliarde de dolari, si un profit net record de 22,2 miliarde de dolari.De asemenea, vanzarile de telefoane iPhone au crescut pentru prima data in ultimele 12 luni ajungand la 55,96 miliarde de dolari, depasind estimarile analistilor (51,6 miliarde de dolari) si vanzarile din trimestrul precedent (52 miliarde de dolari). Directorul general de la Apple, Tim Cook, a explicat aceasta relansare prin succesul modelelor iPhone 11 si Phone 11 Pro."Suntem incantati sa raportam cele mai bune venituri trimestriale inregistrate vreodata de Apple, gratie cererii solide pentru modele iPhone 11 si Phone 11 Pro", a declarat Tim Cook.Veniturile realizate de Apple din servicii au scazut usor, de la 12,98 miliarde de dolari in trimestrul precedent, pana la 12,72 miliarde de dolari. In schimb, pe segmentul dispozitivelor portabile (wearables), care include atat ceasurile Apple Watch cat si castile wireless AirPods, veniturile realizate de Apple au depasit estimarile analistilor atingand pragul de 10 miliarde de dolari.Tim Cook a declarat ca grupul nu a putut produce un numar suficient de AirPods si Apple Watch pentru a face fata cererii in perioada de sfarsit de an adaugand ca nu poate oferi o estimare cu privire la momentul in care va putea sa acopere cererea pentru AirPods. "Lucram din greu pentru ambele produse", a spus Tim Cook.Numarul de telefoane iPhone, computere si alte dispozitive detinute de consumatori, ceea ce Apple numeste "baza sa instalata", a crescut cu 100 milioane pentru a depasi 1,5 miliarde de utilizatori. Directorii Apple si-au fixat o noua tinta de 600 milioane de abonati platitori pentru serviciile de muzica, televiziune, jocuri si alte servicii oferite de Apple pana la finele anului calendaristic 2020.