Apple se impiedica in propria strategie: Lumea prefera un model mai vechi in detrimentul celui mai recent low cost lansat de companie

Apple a prezentat in luna septembrie trei noi dispozitive iPhone XS, iPhone XS Max si iPhone XR, toate fara butonul Home, ceea ce permite mai mult spatiu pentru ecran. iPhone XS Max, care se comercializeaza de la 1.099 dolari - cel mai scump smartphone lansat vreodata de compania americana - are un ecran de 6,5 inch (16,5 cm) . Modelul iPhone XS are aceeasi marime 5,8 inch (14,7 cm), ca si versiunea de anul trecut iPhone, si un pret de pornire de 999 dolari. Modelul iPhone XR din aluminiu, care se comercializeaza incepand de la 749 dolari, are un ecran de 6,1 inch, disponibil in diverse culori."In ceea ce priveste Foxconn, initial firma a pregatit aproape 60 de linii de asamblare pentru modelul iPhone XR insa recent utiliza doar 45 de linii de productie, deoarece principalul sau client l-a informat ca deocamdata nu are nevoie sa produca atat de multe unitati", a declarat sursa citata de Nikkei.Aceasta inseamna ca firma taiwaneza Foxconn va produce cu aproximativ 100.000 de telefoane iPhone XR mai putin intr-o singura zi, in scadere cu 20-25% fata de prognozele initiale.Firma Pegatron, o alta companie din Taiwan care asambleaza smartphoneuri iPhone, se confrunta cu o situatie similara si a decis sa suspende planurile destinate majorarii productiei, in asteptarea unor noi comenzi venite de la Apple. "Utilizarea liniilor de productie pentru modelul XR nu a ajuns la capacitate maxima pentru moment", a precizat sursa.Sursele citate de Nikkei sustin ca deocamdata Apple a primit mai multe oferte pentru modele mai vechi de telefoane, iPhone 8 si iPhone 8 Plus, care sunt cu pana la 20% mai ieftine decat modelul low-cost iPhone XR."Furnizorii de iPhone 8 si iPhone 8 Plus au primit comenzi combinate pentru un numar suplimentar de pana la cinci milioane unitati", a declarat una din surse, precizand ca initial Apple intentiona sa comande in acest trimestru 20 de milioane de telefoane iPhone 8 si iPhone 8 Plus, dar recent si-a majorat comenzile la 25 de milioane de unitati.Decizia grupului Apple de a creste comenzile pentru modelele mai vechi de iPhone in timp ce suspenda planurile de a majora productia pentru cel mai nou produs al firmei scoate in evidenta incapacitatea Apple de a-i motiva pe consumatori cu strategia sa de pret. In plus, Apple se confrunta si cu o piata de smartphones care se maturizeaza rapid. Potrivit firmei de cercetare de piata IDC, livrarile mondiale de smartphones au inregistrat un declin de 0,1% in 2017, primul sau declin anual, si ar urma sa se contracte si in acest an.