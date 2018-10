Apple e gata sa intre in concurenta cu Netflix: isi va lansa propriul serviciu de filme online

In lunile care vor urma dupa lansarea in SUA, serviciul ar putea fi disponibil in peste 100 de tari din intreaga lume, adica o acoperire similara cu cea a rivalilor Netflix si Amazon Prime Video. Deocamdata nu exista informatii referitoare la cat va costa noul serviciu Apple.Site-ul The Information sustine ca noul serviciu va oferi seriale originale iar detinatorii de dispozitive Apple vor putea beneficia gratuit de acest serviciu, desi deocamdata nu este clar daca acest lucru va fi permanent sau doar un instrument de promovare pentru cresterea numarului de utilizatori care sa se aboneze la noul serviciu.In conditiile in care vanzarile de telefoane iPhone au incetinit in ultimii ani, analisti sunt de parere ca este o ideea buna ca Apple sa se indrepte spre serviciile de streaming tv.