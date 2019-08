Apple va lansa in noiembrie serviciul de streaming video Apple TV+. Cat ar costa abonamentul

Potrivit surselor, in prima faza, Apple TV+ va oferi o selectie limitata de programe care va fi extinsa progresiv in urmatoarele luni. Producatorul telefoanelor iPhone nu a anuntat inca un pret pentru Apple TV+, dar se gandeste la un pret de 9,99 dolari pe luna, similar cu cel pentru Apple Music si Apple News+. Rivalii Netflix si Amazon Prime percep un pret de 8,99 dolari pe luna in timp ce Disney+ intentioneaza sa ceara 6,99 dolari pe luna cand propriul sau serviciu de streaming video va fi lansat, tot in noiembrie.Prin lansarea serviciului sau de streaming video, Apple intra pe o piata care este din ce in ce mai aglomerata. Alaturi de pionierii Netflix si Amazon, in urmatoarele luni gigantii Walt Disney, AT&T si NBCUniversal vor lansa si ei servicii de streaming video dedicate unui numar crescut de persoane care renunta la abonamentele de cablu pentru a urmari continut video pe dispozitivele mobile.Sursele citate de Bloomberg sustin ca Apple are in vedere diferite strategii pentru difuzarea serialelor originale pe care intentioneaza sa le ofere. Una din aceste strategii ar consta in lansarea simultana a primelor trei episoade dintr-un serial, dupa care ar urma sa fie lansat cate un episod pe saptamana. Abordarea este diferita fata de Netflix si Amazon care ofera integral un intreg sezon dintr-un serial.Serviciul Apple TV+ va fi lansat la nivel global in peste 150 de tari.Grupul Apple mizeaza pe servicii pentru a genera venituri suplimentare de pe urma numarului mare de utilizatori de dispozitive iPhone, iPad, Mac si Apple Watch. In trimestrul al treilea al exercitiului fiscal curent, serviciile au reprezentat 21% din veniturile Apple, in timp ce vanzarile de telefoane iPhone au reprezentat mai putin de 50% din venituri.Analistii sunt de parere ca Apple TV+ ar putea ajunge la peste 100 de milioane de abonati in urmatorii cinci ani, ceea ce l-ar face un competitor serios pentru Netflix si Amazon.