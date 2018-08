Apple va lansa un iPhone cu diagonala de 6,5 inchi

Apple nu a anuntat inca in mod oficial cand va dezvalui noile sale telefoane, insa in mod traditional acest lucru se intampla in luna septembrie, transmite Bloomberg.Potrivit Bloomberg, pe langa modelul cu un display de 6,5 inchi, Apple va prezenta luna viitoare si un model cu un display de 5,8 inchi, similar cu cel al actualului model iPhone X, impreuna cu un model mai accesibil cu o diagonala de 6,1 inchi.Toate cele trei noi modele de telefoane iPhone vor utiliza sistemul de autentificare Face ID. Primele doua modele mai scumpe vor permite utilizatorilor sa foloseasca simultan doua cartele SIM. In plus, Bloomberg sustine ca Apple va lansa noile iPhone in culori diferite.Cu toate acestea, niciunul dintre noile trei telefoane iPhone nu va avea un design complet nou, cum a fost cazul anul trecut cu iPhone, fiind vorba mai degraba de versiuni de tip S, o denumire care a fost utilizata in trecut de Apple pentru noile telefoane care utilizau un design anterior, dar aveau performante imbunatatite.De asemenea, in toamna acestui an, Apple va lansa noi modele de tablete iPad Pro, inclusiv un model cu o diagonala de 11 inchi si unul cu o diagonala de 12,9 inchi, care vor avea, la randul lor, sistemul de autentificare Face ID.