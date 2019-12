Cat de performante sunt noile casti Apple AirPods Pro?

Unele lucruri s-au schimbat insa. De exemplu, nu va fi nevoie sa mai atingeti unul dintre casca pentru a comuta piese si puteti utiliza anularea zgomotului activ pentru a bloca toate sunetele din lumea exterioara. Si pentru cei care vor sa asculte muzica, dar totusi asculta o parte din imprejurimile tale, ei bine, exista un nou mod de Transparenta care permite filtrarea zgomotului ambiental sa poata auzi masinile din spatele tau, cineva care iti striga numele si asa mai departe.Referitor la vechiul design AirPod, acesta era prea evident faptul ca forma, si in special tulpinile lungi ale castilor, a fost determinata de o necesitate de a stoarce toata tehnologia in proportiile sale admisibil de mici.Dar, avand in vedere alegerea pe care n-ai dori-o sa le spanzure niciodata atat de departe de ureche, nu? Ei bine, AirPod-flexers ar fi putut sa-i placa, dar in realitate a urlat compromis.Castile noului Pro sunt cu aproape un centimetru mai scurte si chiar arata. In cazul in care odata era evident ca purtati castile, acum va muleaza la fata de la ureche. Seamana cum le-ar proiecta un designer atunci cand nu trebuie sa-si dea seama unde sa puna totul.Cealalta mare schimbare sunt castile cu o singura dimensiune in favoarea a trei varfuri de urechi din silicon interschimbabile. Aveti nevoie de acest lucru pentru anularea zgomotului, desigur, dar cu mugurii vin cateva probleme tehnice.Datorita acelor doape din silicon si a adaugarii rezistentei la transpiratie si apa (rating IPX4), performanta acestor casti este mult mai crescuta. Poti icnerca sa alegi sau sa faci diferite miscari solicitate si ai sa observi aceasta rezistenta pe care nu ai mai intalnit-o pana acum la vreun produs Apple. Astfel pot fi folosite cu usurinta in saline de fitness.Modul de transparenta, acum aproape o functie obligatorie cu casti care anuleaza zgomotul, functioneaza corespunzator. Ideea este ca acest lucru va permite sa apelati anularea zgomotului pentru a filtra sunetele din lumea exterioara. Utilizeaza acel sistem de ventilatie de egalizare a presiunii inteligent, impreuna cu modificari software pentru a mentine activa o cantitate mica de anulare a zgomotului. Trebuie sa folositi acest lucru pentru a auzi oameni vorbind sau anunturi in statii sau aeroporturi.Exista si alte functii, precum partajarea audio cu alte AirPod si integrarea Siri, care sunt perfect functionabile, dar doriti sa auziti despre calitatea sunetului, nu? Apple a creat un EQ adaptiv care regleaza automat frecventele joase si medii la forma urechii tale, in timp ce sunetul insusi este condus de un amplificator personalizat cu raza inalta dinamica si un difuzor de distorsiune joasa.Testul de potrivire a varfului urechii in care iPhone-ul tau iti spune daca folosesti dimensiunea corecta a varfurilor de silicon sau daca sunt asezate corespunzator, desi impresionant, nu este niciodata atat de inteligent pe cat ar dori sa te gandesti la conectarea la telefonul Apple.Si desi este foarte bine, un dezavantaj este acela ca nu este posibil sa reglam manual nivelul de anulare a zgomotului, asa cum se poate cu alte casti. Si atunci exista faptul ca inca nu poti inlocui bateriile din AirPods, asa ca atunci cand Pro-ul va opri eventual incarcarea, va trebui sa le arunci mai degraba decat sa le repari. Acest lucru nu este foarte ecologic - si la 250 de lire sterline o pereche indiferent de portofel.Este posibil sa fi observat cateva produse active de anulare a zgomotului aparute in ultimele saptamani, ambele folosind chipsetul Apple H1. A venit primul Beats 'Solo Pro, primele casti over-the-ear de la compania care au oferit ANC. Acum este randul Apple, cu AirPods Pro.Potrivit Apple, insa, cele doua produse au fost de fapt dezvoltate independent. In timp ce a existat o oarecare comunicare, in mod surprinzator, avand in vedere ca ambele foloseau acelasi chipset fundamental, echipa AirPods si echipa Beats au creat propriii algoritmi si reglaj. Inseamna, de asemenea, ca nu trebuie sa te astepti ca muzica pe care o asculti prin Beats si prin AirPods Pro sa sune neparat la fel.