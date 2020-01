Epidemia din China ar putea afecta productia de iPhone

Citand surse apropiate de planurile companiei, publicatia sustine ca Apple a cerut furnizorilor sai, dintre care multi au centre de productie din China, sa ii produca 80 de milioane de telefoane iPhone in prima jumatate a acestui an. Cu toate acestea, productia de masa, care urma sa inceapa in a treia saptamana din luna februarie, ar putea fi amanata din cauza epidemiei de coronavirus sustine Nikkei Asian Review.Epidemia de pneumonie virala, declansata de un nou coronavirus aparut in decembrie in Wuhan, in centrul tarii, a facut deja cel putin 106 morti in China, fiind confirmate nu mai putin de 4.500 de cazuri de contaminare.Autoritatile de la Beijing au anuntat luni ca au decis sa prelungeasca vacanta de Anul Nou chinezesc cu 3 zile, pana la 2 februarie, ca parte a masurilor de combatere a epidemiei de pneumonie virala. De asemenea, o serie de mari companii si-au anuntat angajatii sa lucreze de acasa, in incercarea de a impiedica raspandirea virusului.Apple, companie care in anul fiscal 2019 a generat peste 124 miliarde dolari din vanzarea de telefoane iPhone, a introdus smartphone-uri mai ieftine pentru a-i atrage pe consumatori interesati de pret. In luna octombrie a anului trecut, Nikkei informa ca Apple a cerut furnizorilor sai sa majoreze productia de modele iPhone 11 cu pana la opt milioane unitati, sau 10%, ceea ce inseamna ca cererea pentru cele mai noi versiuni de iPhone a crescut.Apple urmeaza sa dea publicitatii marti, dupa inchiderea burselor, rezultatele pentru trimestrul patru 2019.