Japonezii se tem ca Apple ar putea reduce la jumatate productia telefonului iPhone X

Fara a preciza sursa informatiilor sale, Nikkei sustine capana la 20 de milioane de unitati in perioada ianuarie-martie 2018, din cauza unor vanzari sub asteptari inregistrate in perioada sarbatorilor de sfarsit de an pe pietele importante din SUA, Europa si China.Cu un pret de pornire de 999 de dolari, iPhone X are un design din sticla si otel inoxidabil, cu un ecran Super Retina de 5,8 inchi, cip A11 Bionic cu motor neural pentru invatare artificiala, realitate augmentata si experiente intense ale jocurilor 3D, incarcare wireless si Face ID.Reducerea ritmului de productie al telefoanelor iPhone X va avea un efect de domino asupra producatorilor care furnizeaza componente pentru acest telefon, impactul combinat fiind estimat sa se ridice la miliarde de dolari.