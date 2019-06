Revolut este disponibil cu Apple Pay in Romania

Apple Pay le ofera utilizatorilor Revolut o modalitate usoara, sigura si privata de a plati in magazine, in aplicatii si online cu ajutorul dispozitivelor Apple. Platile efectuate cu Apple Pay sunt mai rapide decat platile traditionale cu ajutorul cardurilor de debit sau de credit, precum si fata de alte metode de plata. Acestea pot fi efectuate contactless prin intermediul unui iPhone, al unui Apple Watch sau utilizand Safari pe un MacBook Pro sau MacBook Air ce beneficiaza de Touch ID, fiind astfel eliminata necesitatea utilizarii unui portofel.Utilizatorii Revolut isi pot adauga cardul Revolut in Apple Pay cu ajutorul aplicatiei Revolut sau prin intermediul aplicatiei Wallet. De asemenea, cei care nu dispun de un card fizic pot adauga un card virtual in Apple Wallet, in doar cateva momente, utilizand aplicatia Revolut, fapt ce le va permite sa cheltuie bani imediat, fara a fi nevoiti sa astepte livrarea cardului fizic. Aceasta functionalitate le va permite noilor utilizatori sa se inregistreze in Apple Pay si sa inceapa sa cheltuie in doar cateva minute.Siguranta si datele private sunt extrem de importante pentru Apple Pay. Atunci cand un utilizator foloseste un card de debit Revolut cu Apple Pay, numarul cardului si datele acestuia nu sunt salvate nici pe dispozitivul respectiv, nici pe serverele Apple. In schimb, fiecarui utilizator ii este atribuit un numar unic special in functie de dispozitiv (Device Account Number), care este criptat si memorat in dispozitiv cu ajutorul setarilor de securitate. Astfel, fiecare tranzactie este autorizata printr-un cod unic care este emis dinamic la fiecare efectuare a unei plati."La Revolut, scopul nostru suprem este sa le oferim utilizatorilor un instrument util in gestionarea fiecarui aspect ce priveste viata lor financiara, iar posibilitatea de a efectua plati rapid, convenabil si in siguranta este esentiala in acest sens. Utilizatorii Revolut au solicitat mult timp lansarea Apple Pay, asa ca suntem incantati sa aducem acest serviciu si in Romania. Acesta este un nou si important pas inainte in a le oferi mai multor clienti posibilitatea de a-si gestiona banii exact cum isi doresc", a declarat Arthur Johanet, Product Owner for Card Payments Revolut.Apple Pay este usor de configurat, iar utilizatorii vor primi in continuare toate beneficiile cu care vin la pachet cardurile Revolut.Cu ajutorul iPhone si Apple Watch, utilizatorii pot plati cu Apple Pay in magazine, restaurante si in multe alte locuri. Atunci cand fac cumparaturi in diverse aplicatii sau pe Internet prin Safari si Apple Pay, nu mai este necesara completarea unor campuri cu date privind contul sau informatiile despre livrare. Fiecare tranzactie Apple Pay este autorizata doar cu ajutorul Face ID sau Touch ID ori prin parola dispozitivului folosit.Pentru mai multe informatii despre Apple Pay, vizitati: https://www.apple.com/uk/apple-pay/