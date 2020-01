Seful Apple spune ca sistemul global de taxe pentru companii trebuie revizuit

Cresterea exploziva a unor mari companii din domeniul Internetului precum Apple a determinat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) sa demareze o reforma globala a modului in care multinationalele ar trebui taxate.Reformele care sunt analizate in prezent se concentreaza pe practica multinationalelor de a-si inregistra profiturile in tarile cu impozite mici (cum este si cazul Irlandei, unde a vorbit luni Tim Cook, mai degraba decat in tarile unde au cei mai multi clienti."Cred ca, logic, toata lumea stie ca trebuie revizuit. Cu siguranta eu sunt ultima persoana care sa spuna ca actualul sistem sau precedentul sistem era unul perfect. Sunt increzator si optimist ca OECD va gasi o solutie", a spus Tim Cook."Este un know how foarte complex cand vine vorba cum sa taxezi o multinationala... Vrem cu disperare sa fie unul corect", a adaugat seful Apple, dupa ce a primit un premiu de la o agentie a statului irlandez responsabila pentru atragerea companiilor straine.Apple este una din cele mai mari multinationale prezente in Irlanda, cu aproximativ 6.000 de angajati. Atat Apple cat si Guvernul irlandez s-au adresat justitiei pentru a contesta o decizie a Uniunii Europene potrivit careia Dublin-ul trebuie sa recupereze de la Apple o suma de 13 miliarde euro, in schimbul taxelor foarte mici pe care le-a platit Irlandei timp ce mai multi ani.