Telefoanele iPhone se vand in continuare in China in pofida interdictiei unui tribunal local

Potrivit producatorului american de semiconductori Qualcomm, care a cerut justitiei sa emita aceasta interdictie, un tribunal intermediar din Fuzhou (estul Chinei) a cerut unui numar de patru filiale chineze ale Apple sa inceteze sa mai comercializeze modele mai vechi de telefoane iPhone, respectiv 7, 7 Plus, 8 si 8 Plus, care potrivit Qualcomm incalca unele din brevetele sale.Cu toate acestea, magazinele Apple contactate de AFP la Beijing, Shanghai si Fuzhou au subliniat ca ofera in continuare la vanzare modelele respective, confirmand un comunicat de presa al companiei.Apple si-a anuntat intentia de a utiliza toate mijloacele legale pentru a se apara. La randul lor, angajatii unui Apple Store din Beijing au spus ca nu au primit nicio notificare interna cu privire la o decizie a unui tribunal care sa interzica vanzarea de telefoane iPhone."Daca interdictia va fi impusa, in China nu vor mai exista la vanzare produse Apple cu un pret mai mic de 6.500 de yuani (825 de euro), ceea ce ar lasa loc liber producatorilor chinezi de smartphone, in primul rand Huawei ", a apreciat analistul firmei de cercetare de piata IDC, Wang Xi.Solicitarea Qualcommde a opri de la comercializare unele modele de telefoane iPhone face parte dintr-o lunga disputa juridica dintre Apple si Qualcomm. Insa, in prezent, telefoanele iPhone sunt vizate in China si de sentimentele nationaliste dupa arestarea in Canada a unui director de la Huawei, la cererea SUA.