Ti-ai facut update de soft si telefonul iti merge mai greu? Apple si Samsung tocmai au fost amendate in Europa pentru asta

Impotriva Apple si Samsung au fost demarate mai multe anchete la nivel mondial insa autoritatea pentru concurenta din Italia este prima care a decis sa impuna o amenda, informeaza Reuters si AFP."Societati din grupul Apple si din grupul Samsung au adoptat practici comerciale incorecte", a concluzionat Autoritatea pentru concurenta din Italia la finalul anchetei sale.Potrivit rezultatelor acestei anchete,Concret, Samsung i-a obligat pe proprietarii de smartphone-uri Note 4 sa instaleze o versiune a sistemului de operare Android prevazuta pentru noul model, Note 7, provocand astfel probleme proprietarilor unor modele mai vechi de smartphone-uri care nu erau adaptate sa ruleze noua versiune.La fel si in cazul Apple, care a obligat proprietarii de smartphone-uri din seria iPhone 6 sa instaleze sistemul operational dezvoltat pentru modelul iPhone 7, iar ulterior si un update software pentru acest sistem, ceea ce a provocat utilizatorilor probleme similare cu cele intampinate de proprietarii de telefoane Samsung. In plus, Apple a fost amendat si pentru ca nu a reusit sa ofere clientilor informatii clare cu privire la modul in care sa mentina sau eventual sa inlocuiasca bateriile telefoanelor.Apple a recunoscut anul trecut ca anumite programe software pentru iPhone au avut ca efect incetinirea performantelor anumitor telefoane, din cauza problemelor provocate bateriilor, dar a dezmintit ca a scurtat intentionat durata de viata a unui produs.