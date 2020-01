UE vrea un incarcator universal pentru telefoanele mobile, in pofida opozitiei Apple

Membrii Parlamentului European au aprobat, cu 582 de voturi pentru si 40 contra, o rezolutie care cere Comisiei Europene sa adopte, pana in luna iulie, un nou set de reguli care sa asigure ca europenii nu vor mai fi obligati sa cumpere noi incarcatoare pentru fiecare nou dispozitiv."Oferta excesiva de incarcatoare antreneaza costuri excesive si neplaceri pentru consumatori si de asemenea genereaza o amprenta ecologica inutila", sustin eurodeputatii in rezolutia adoptata joi la Bruxelles.Ideea care vizeaza armonizarea incarcatoarelor pentru telefoane, tablete si alte dispozitive mobile, lansata in 2009 de Comisia Europeana, s-a lovit pana acum de reticenta industriei, chiar daca varietatea de incarcatoare disponibile s-a redus considerabil in ultimii 10 ani. De la aproximativ 30 in 2009, in prezent au ramas doar trei: conectorul Micro USB, care de mult timp echipeaza majoritatea telefoanelor, USB-C, o conexiune mai recenta, si Lightning, utilizata de Apple.Chiar inainte de adoptarea acestei rezolutii, grupul Apple s-a opus in mod ferm oricarei reglementari europene, care ar "sufoca inovatia in loc sa o incurajeze si ar afecta consumatorii din Europa si economia in ansamblu". Gigantul american, care tocmai a raportat un profit record in trimestrul octombrie-decembrie 2019, a decis sa inlocuiasca in 2012 vechiul conector cu formatul Lightning, subliniind ca in prezent acesta echipeaza "peste un miliard de dispozitive".Cel mai mare producator mondial de smartphone-uri in 2018, grupul sud-coreean Samsung nu a raspuns la solicitarile AFP la fel ca si grupul chinez Huawei, care isi disputa locul doi mondial cu Apple in materie de vanzari de smartphone-uri, potrivit firmei de consultanta IDC.In pofida opozitiei Apple, Bruxelles-ul este pregatit sa faca progrese in acest domeniu. Potrivit unui purtator de cuvant al Executivului comunitar, in zilele urmatoare Comisia va da publicitatii un studiu in care va evalua situatia de pe piata incarcatoarelor iar pe aceasta baza va prezent un studiu de impact si ulterior masuri.Comisarul european Maros Sefcovic a subliniat recent ca o legislatie europeana se va inscrie in cadrul "Pactului verde", foaia de drum spre neutralitatea emisiilor de carbon in UE, una din prioritatile noii presedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.