Vanzarile Apple sunt afectate de epidemia cu noul coronavirus din China

Facilitatile de productie din China, unde sunt produse telefoanele iPhone si alte produse electronice, au inceput sa se redeschida, dar activitatea acestora este mai lenta decat se estima, a precizat Apple. Compania avertizeaza ca va avea la dispozitie mai putine telefoane pentru a fi vandute pe plan global.Unele magazine de retail din China raman inchise sau lucreaza cu orar redus, ceea ce va afecta vanzarile in primul trimestru din 2020. China a fost responsabila pentru 15% din veniturile Apple trimestrul trecut, sau 13,6 miliarde de dolari.La finalul lunii ianuarie, Apple estima ca va obtine venituri intre 63 si 67 miliarde de dolari in primele trei luni din acest an. Analistii estimeaza ca in perioada ianuarie-martie 2020 epidemia ar putea reduce cu 50% cererea pentru smartphone-uri in China, cea mai mare piata globala pentru dispozitive.Apple, cu o capitalizare de piata de aproximativ 1.400 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta marti la bursa cu reactii dure din partea investitorilor, avertizeaza analistii."Daca actiunile Apple se tranzactioneaza ieftin, ar putea sa nu conteze prea mult. Dar cand ele se tranzactioneaza la un nivel ridicat record, investitorii vor fi cu siguranta tentati sa vanda", a apreciat Norihiro Fujito, de la Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.In urma publicarii informatiei, actiunile furnizorilor asiatici inregistrau scaderi marti dimineata. Titlurile Samsung Electronics consemnau un declin de 2,4%, ale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) cu 1,8% si ale SK Hynix cu 3,3%.