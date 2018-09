Vezi cum arata noul iPhone XS Max, cel mai scump smartphone lansat de Apple

Dintre acestea, iPhone XS Max , care are un ecran de 6,5 inchi (16,5 cm), este, pretul sau pornindModelul iPhone XS are aceeasi marime, 5,8 inchi (14,7 cm), ca si versiunea de anul trecut iPhone, si un pret de pornire de 999 dolari. Acestea sunt primele iPhone-uri cu dual-SIM, o caracteristica foarte populara in special pe pietele asiatice.Noile modele, care au si functia de deblocare a telefonului prin recunoastere faciala, vor fi vandute din 21 septembrie in SUA si in alte 30 de tari. In ultimii ani, Apple si-a extins eforturile de a lansa modelele din ce in ce mai performante pentru a-si extinde cota de piata, in conditiile concurentei stranse din partea rivalelor sale din China si Coreea de Sud.Modelul iPhone XR din aluminiu, care se comercializeaza de la 749 dolari, are un ecran de 6,1 inch, disponibil in diverse culori, inclusiv albastru, galben si rosu.Apple a prezentat si noua generatie a ceasului inteligent, Watch 4, cu un ecran mai mare care poate fi utilizat pentru efectuarea electrocardiogramelor, in vederea detectarii problemelor cardiace.iPhone este cel mai important produs al Apple, care-i aduce aproximativ doua treimi din venituri. In august, Apple a devenit prima companie americana listata a carei capitalizare bursiera a ajuns la 1.000 de miliarde de dolari, dupa castigurile trimestriale solide raportate recent. In cursul sedintei din 2 august a Bursei de la New York, actiunile Apple au urcat cu 2,8%, la nivelul record de 207,05 dolari, atingand pragul de 1.000 de miliarde de dolari.Investitorii se asteptau la caracteristice tehnice ale noilor modele lansate, astfel incat actiunile Apple au inchis miercuri in scadere cu 1,2%, la 221,07 dolari.