Cumparatorul Arcelor Mittal Galati investeste 340 de milioane de lire sterline in otelaria de la Whyhalla din Australia

In aceeasi zi s-au semnat cu partenerii contractanti doua contracte pentru proiectarea echipamentului si constructia acestuia:Domnul Gupta, presedinte executive al GFG Alliance, a spus ca respectivele componente vor juca un rol esential in viitorul pe termen lung al otelariei din Whyalla."Aceasta transformare va imbunatati semnificativ performanta operationala, financiara si de mediu a uzinei, ceea ce va face din Whyalla un centru global de interes pentru industrii inovatoare.""Anuntul de azi este o etapa importanta in transformarea otelariei din Whyalla care va fi un centru viabil si sustenabil care va produce 1,8 milioane de tone de otel de cea mai buna calitate pe an."Gupta a mai adaugat ca noul echipament care va fi proiectat, construit si comandat in urmatorii trei ani, va creste productia, va reduce costurile si va introduce o noua gama de produse, ceea ce va duce la piete si clienti noi.Domnul Gupta a spus ca investitiile vor fi finantate din mai multe surse - inclusiv resursele proprii ale GFG si prin finantarea vanzatorului - si cu siguranta va fi nevoie de sprijin din partea guvernului federal si al Australiei de sud.A mai spus ca transformarea din prezent pentru Whyalla va duce compania mai aproape de viziunea pe termen lung de a crea o otelarie "Next-Gen" care, potrivit spuselor lui, va deveni un combinat global de referinta ce va folosi tehnologii avansate pentru a produce o gama larga de produse din otel la o scara internationala pentru pietele emergente.