ArcelorMittal vrea sa puna mana cu orice pret pe cel mai mare producator de otel din India

ArcelorMittal concureaza cu grupul financiar rus VTB si compania rusa Vedanta Resources pentru Essar Steel."Conditiile financiare ale propunerii sunt confidentiale si reprezintafacuta de companie", se arata intr-un comunicat al ArcelorMittal.Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat recent ca Essar este evaluat la cel putinNoua lege din India privind falimentul va declansa o competitie pentru activele din domeniul otelului evaluate la, sporind interesul companiilor locale si straine.Essar Steel este afectata de cererea slaba si de reducerea furnizarii de gaze, care a afectat productia. Compania era detinuta de fratii miliardari Shashi si Ruia din India, inainte de a fi plasata sub rezolutia de insolventa, in august.Cumparatorii Essar sunt stimulati si de planul premierului Narendra Modi de a cheltui masiv pentru modernizarea infrastructurii din India. Grupul-mama Essar are activitati in domeniul petrolului, gazelor naturale, electricitatii, otelului si porturilor si este presat de creditori sa-si reduca datoriile., prezenta in peste 60 de tari, in 19 dintre acestea avand unitati proprii de productie., ArcelorMittal detine unitati de productie la Galati, Iasi, Roman si Hunedoara.