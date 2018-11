Cumparatorul combinatului Galati a convenit cu ArcelorMittal un acord pentru achizitionarea a inca 3 fabrici in Europa

Liberty, parte din grupul GFG Alliance detinut de Sanjeev Gupta, a convenit un acord conditionat in vederea achizitionarii siturilor industriale Flemalle si Tilleur de langa Liege, Belgia, in cadrul carora isi desfasoara activitatea un numar total de 720 de angajati, si situl industrial Dudelange, Luxemburg, care are un numar de 225 de angajati, se mentioneaza in comunicat, conform unui comunicat remis AGERPRES."Aceasta achizitie sustine planul de extindere pe care grupul il are in Europa si care a fost facut public in anuntul dat de companie pe data de 12 octombrie prin care mentiona acordul conditionat cu ArcelorMittal pentru achizitia unor mari topitorii integrate la Galati, in Romania, si Ostrava, in Republica Ceha, precum si achizitionarea unor fabrici la Skopje, in Macedonia, si la Piombino, in Italia. In total aceste unitati inglobeaza un total de 12.500 de angajati, dintre care 5.600 la Combinatul de la Galati", se mentioneaza in comunicat.Cele doua acorduri vor intra in vigoare odata cu aprobarea lor de catre Comisia Europeana dupa indeplinirea procedurilor impuse de catre autoritatile locale, inclusiv incheierea informarii si consultarii primariilor locale si Comitetelor Europene de Intreprindere (European Works Councils).Siturile industriale de la Liege si Dudelange, impreuna cu fabricile din Europa de Est si Italia, reprezinta active profitabile care consolideaza prezenta preponderenta a grupului Liberty in Europa continentala. Aceste active includ si fabrica Liberty Wheels France de la Chateauroux, care, in urma achizitiei iminente a acesteia de la Rio Tinto, va include si cea mai mare topitorie de aluminiu din Europa, localizata in Dunkerque."Acestea sunt bunuri patrimoniale care se fac remarcate prin calitatea sporita si forta de munca competenta si experimentata, pe care le primim cu bratele deschise in reteaua pe care o cladim in Europa si care devine din ce in ce mai puternica si in Alianta GFG.Scopul nostru va fi acela de a dezvolta relatii stranse de colaborare cu guvernele, sindicatele si cu celelalte parti interesate din toate aceste tari in vederea optimizarii si cresterii valorii acestor active de o importanta deosebita atat pentru economia la nivel local cat si pentru economia la nivel national", a declarat directorul executiv al GFG Alliance, Sanjeev Gupta, facand referire la fabricile din Belgia si Luxemburg.Potrivit lui Jay Hambro, directorul de investitii al aliantei GFG Alliance, aceste fabrici fac obiectul unei incorporari importate si logice in lantul companiei de distributie integrat european care este in proces de extindere."Prin patrunderea pe aceste piete cheie si marcarea extinderii teritoriale, punem baze durabile si ne consolidam pozitia competitiva la nivel international. Suntem incantati de integrarea acestor fabrici in flota noastra si de extinderea modelului nostru de afaceri inovativ, care se bazeaza pe mentinerea nivelului de competenta, integrarea pe verticala si asigurarea unei productii durabile in aceste locatii exceptionale", a spus Hambro.Ultimele trei fabrici reprezinta o a doua parte dintr-un ansamblu total de vanzari de locatii asupra carora ArcelorMittal si autoritatile europene ce se ocupa cu reglementarea in domeniul concurentei au convenit in scopul achizitionarii gigantului siderurgic Ilva, care este cel mai mare producator de produse plate din otel carbon.Liberty a colaborat indeaproape cu ArcelorMittal pentru elaborarea unei tranzactionari care sa satisfaca cerintele impuse de Comisia Europeana si sa creeze un viitor sigur pentru aceste afaceri in cadrul aliantei GFG Alliance.